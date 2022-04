Lupillo Rivera confiesa que su hija le salvó la vida ¿Qué le pasó?

Lupillo Rivera abrió su corazón y contó episodios de su vida de los que nunca había hablado en una sincera entrevista con Yordi Rosado. Durante la conversación Lupillo se emocionó hasta las lágrimas, al punto que tuvo que hacer una pausa en su relato, al recordar cómo fue que Ayana, su hija mayor, le salvó la vida.

“Cuando tenía 18 años me iba a ir al ejército, había hecho todas las pruebas y chequeos. Éramos yo y tres amigos más, algunos de la infancia y otros que habíamos conocido en la prepa. Cuando yo iba a ir a firmar, en aquel entonces la novia que tenía, que es la madre de mis cuatro primeras hijas, me llama y me dice que no vaya a firmar porque creía que estaba embarazada”, relató Lupillo Rivera.

El cantante, de 50 años, señaló que al confirmar que sería padre decidió no inscribirse en el ejército. Le dije a mis compas que mi novia está embarazada “yo tengo que responder como hombre no la puedo dejar. Yo soy hombre y tengo que salirle al toro”, les dije (…) Los otros tres se fueron y a los cinco meses empezó la guerra del Golfo y se murieron los tres”, afirmó visiblemente emocionado el hermano de Jenni Rivera.

Su emoción llegó a las lágrimas cuando rememoró el momento en que le contó la historia a su hija, ya siendo una adulta. “Cuando la vi fuerte y grande, y persona responsable le dije: Tú ni sabes cabrona quién eres, y le conté la historia”, contó Lupillo tras explicar que nunca dejó que su esposa le contara lo sucedido a su hija siendo una niña para que no tuviera que cargar con ese peso.

El artista recordó cómo fue el matrimonio con la madre de sus cuatro hijas mayores, María Gorola, de quien se divorció luego de 15 años de unión. Lupillo relató que tuvieron una linda vida juntos en tiempos de mucho esfuerzo económico de su parte. “En ese tiempo yo tenía trabajos de paga mínima. Trabajaba en la compañía de mi papá, en una taquería…En ese entonces fue cuando empecé a aprender a cantar. Estaba siempre buscándole”, señaló.

El “Toro del Corrido” detalló que María fue una muy buena mujer, pero el quiebre comenzó cuando su carrera como cantante despegó. “Ella se imaginaba que yo andaba con mujeres. No voy a decir que era un angelito, sí tuve mis temas por ahí. Salió una muchacha que dijo que estaba embarazada y que el niño era mío. Y yo como hombre respondo, y ella se dio cuenta y todo terminó en divorcio”, relató sobre el supuesto hijo que habría tenido fuera del matrimonio, y que solo 12 años después se enteró que no era suyo.

Fruto de su primer matrimonio Lupillo engendró cuatro hijas: Ayana, Abigail, Angélica y Areana.