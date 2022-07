Juan Rivera revela que habló con Chiquis de negocios

Juan Rivera parece que no puede o no quiere dejar de hablar de los sobrinos que le dejó su hermana Jenni Rivera. Para bien o para mal, Chiquis y sus hermanos no salen de la mente del menor de los hijos de Rosa y Pedro Rivera.

Lamentablemente, en los últimos meses, los comentarios de Juan Rivera sobre los hijos de La Diva de la Banda no son de gran cariño, debido al enfrentamiento público sobre el manejo de las empresas Jenni Rivera, que él y su hermana Rosie Rivera lideraban hasta finales de 2021.

En esta ocasión, Juan Rivera reveló que habló con Chiquis de negocios, negocios relacionados con la música obviamente.

El tío de Chiquis, Jacqie, Mickey, Jenicka y Johnny ya había dicho que la canción “Abeja Reina”, que interpreta su sobrina y le dio el nombre a su cuarto álbum de estudio que sacó este año, fue su idea.

“No ha de ser muy fácil para ella aceptar que su tío Juan es el arreglista de esa canción y que él haya sido el que tenía la idea”, dijo Juan Rivera cuando le preguntaron sobre el tema. La realidad es que Roberto Castro, quien compuso el tema con Chiquis, es representado por la empresa del hermano menor de Jenni y Lupillo Rivera.

Al hablar nuevamente con los periodistas, Juan Rivera dijo que ya había estado en contacto con Chiquis.

“Hable con mi sobrina hace un par de semanas, y se portó bien chida. Yo represento a Bobby Castro, él está firmado exclusivamente con mi editora, entonces, yo tengo que defender los derechos de autor de él”, expresó Juan Rivera aunque no hay indicios de que hubiese algún problema en cuanto al compositor.

Además, se refirió a la relación personal entre él, su hermana Rosie y los hijos de Jenni Rivera. “De eso no se dijo nada”, admitió.

El vínculo entre Juan Rivera y Chiquis era uno de los más fuertes en la controvertida familia Rivera. La artista y empresaria ha dicho repetidamente que él llenó el vacío que dejó su padre José Trinidad Marín, quien cumple una condena de 35 años de prisión por haber abusado sexualmente de ella, aunque la relación entre ellos muchas veces fue más de hermanos que de otra cosa. El tío es apenas siete años mayor que su sobrina.

El único de la familia Rivera que defendió a Chiquis cuando su madre pensaba que ella tenía una relación con su entonces marido Estaban Loaiza fue Juan Rivera. Ese tío fue además el que la defendió de algunos incidentes desagradables con su ex Lorenzo Méndez.

La ruptura entre ellos ocurrió por las únicas personas que son más importantes para Chiquis que el resto de la familia: Sus hermanos, quienes pidieron una auditoría sobre la administración de las empresas que les dejó su mamá y que estaban a cargo de sus tíos.

En un video en las redes sociales, Chiquis explicó el problema. “Me acabo de dar cuenta que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie y en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron”.