Chiquis Rivera revela detalles de su romance con Emilio Sánchez

Chiquis Rivera estrenó su propio podcast llamado Chiquis and Chill, el cual se emitirá todos los lunes. Durante la transmisión, la cantante, de 36 años, reveló cómo conoció a su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez y lo feliz que se siente a su lado.

La primera vez que lo vi fue en mayo de 2020, en una sesión de fotos para el video de la canción Jolene. Mi ex (Lorenzo Méndez) se había mudado y yo estaba muy triste. Durante la sesión de fotos lo encontré apuesto, me gustaron sus ojos, y se lo dije. Él fue muy respetuoso y profesional. Me preguntó dónde estaba mi pareja y le conté que nos habíamos separado. Yo no estaba preparada para otra relación y todo quedó ahí”, relató la intérprete de “Cualquiera”.

Según Chiquis, al poco tiempo regresó con Lorenzo Méndez para tratar de recomponer su relación, hasta que finalmente el 20 de septiembre se separaron de manera definitiva.

“Estuve muy deprimida y me di unos meses para sanar. Estuve un tiempo en Tulum, México, donde nací. Medité, estuve en el mar y regresé renovada. El 1 de marzo me decidí a volver a tener citas y comencé a averiguar sobre una aplicación para citas, pero en ese momento Emilio tocó el timbre, él estaba invitado a la fiesta de cumpleaños de Becky G que era en mi casa”, relató la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Desde ese momento Chiquis afirma que fueron inseparables. “El primer beso fue muy lindo y suave, me puso contra la pared, me gustó mucho. Conversamos toda la noche, sentí que nos conocíamos de toda la vida”, relató sobre su novio de 29 años. “Emilio me hace sentir cosas que nunca sentí antes, no hay presiones, es muy auténtico lo que tenemos”, agregó.

Durante la emisión del podcast, Emilio Sánchez fue entrevistado por Chiquis. “Lo que más me gusta de tu físico son tus mejillas, y de tu forma de ser lo genuina que eres en público y en privado, y que quieres hacer feliz a la mayor cantidad posible de personas. Me motivas a ser la mejor persona posible”, reveló el fotógrafo.

Respecto a qué es lo que menos le gusta de Chiquis, Sánchez explicó que, a veces, en su afán de preocuparse tanto por los demás, se olvida de sí misma. “Quisiera que te tomarás más tiempo para ti”, le recalcó a su novia.

Según Sánchez, desde el comienzo de su relación supo que Chiquis era la indicada. “Supe de inmediato que quería hacer la relación oficial”, concluyó.