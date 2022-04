Chiquis Rivera deleita a sus fans con gran escote y toda de rosado

La cantante Chiquis Rivera hizo gala de su camaleónica personalidad y apareció con un impactante nuevo look. Así, es, una vez más Chiquis hizo de las suyas y sacó suspiros entre sus más de 5,2 millones de seguidores de Instagram subiendo un provocativo video donde aparece con una larga cabellera platinada, outfil rosado y un generoso escote, mientras posa al ritmo de “crazy in love” de Beyoncé.

Así fue como la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera anunció que próximamente estará lanzando nuevos productos de su línea de belleza esta semana. “De humor porque estamos lanzando nuevos productos esta semana. ¿Quién está listo para este lanzamiento?”, escribió junto al video donde aparece sensacional con un look muy a lo “Legally Blond” y con el que rápidamente superó las 25 mil vistas.

Este no es el único video con el que Chiquis ha sorprendido a sus seguidores últimamente. Hace solo unos días y mientras aún se encontraba en Las Vegas tras su participación en Premios Latin AMAs, subió otro video donde aparece en la calle desfilando provocativamente con un ceñido traje negro que resalta sus curvas. En esa ocasión su cabellera lucía totalmente distinta, con un color castaño claro y hasta la cintura.

La vida de Chiquis ha estado muy movida en estos días. Tras su participación en los Latin AMAs, donde cantó su nuevo sencillo “Quiero amanecer con alguien”, la cantante, de 36 años, continúa con su gira de conciertos “Abeja Reina Tour” y prepara el lanzamiento de su nuevo álbum programado para mayo.

Cabe destacar que durante su paso por los Latin AMAs impactó con tres diferentes y provocativos looks, los que lució con gran desplante y coquetería. Con esto, la cantante dejó claro que ha dejado atrás sus complejos e inseguridades por no tener un cuerpo ultra delgado.

“Creo que gran parte de mis temas con el cuerpo están relacionadas por cómo fui criada (…) El peso siempre fue un tema en mi familia. Mi madre me tomaba del brazo y me decía “si comes eso se te irá a los brazos. ¡Mira como crecen1″…y esa voz sigue en mi mente. Causa mucho trauma. No culpo a mi madre, pero a veces me molesto y pienso que soy como soy por lo dura que fue mi madre“, reveló en su podcast Chiquis and Chill.

Durante la emisión del programa reveló que aunque ya no se complica por su peso, aún hay días en que le baja la inseguridad. “Estoy en un momento de mi vida en que acepto totalmente mi cuerpo casi todo el tiempo, pero hay días en que me siento insegura, más que nada por ruido del exterior (…) pero hubo momentos en que no me gustaba para nada mi cuerpo”, explicó.

De seguro los halagadores comentarios de sus admiradores cada vez que sube una foto a sus redes sociales la han ayudado a darse cuenta de lo bella que es.