Video: Chiquis Rivera impacta con increíble escote

Chiquis Rivera continúa con su gira de conciertos y luciendo cada vez más estilizada. En un video que compartió en redes sociales, la cantante, de 36 años, lució un atrevido y ajustado enterito negro con calados laterales y un profundo escote, dejando al descubierto una silueta envidiable.

“La que está de moda soy yo”, escribió la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, junto al video que acaparó la atención de sus admiradores por su coquetería y sensualidad.

“Oye, disculpa pero eres espectacular. Estás perfecta. Eres increíblemente hermosa”, “Estás divina, mi amor chiquito ¡muahhhhhh! Y sí, es cierto tú eres la que está de moda y lo estarás siempre mami”, “Pura belleza me encantas mucho. Siempre con toda la actitud. Me encanta todo de ti”, y “¡Tienes un cuerpazo! que Dios te bendiga fueron algunos de los comentarios que le dejaron”.

La intérprete de “Mi problema” pasa por un excelente momento y desborda felicidad. Además de haber regresado a los escenarios y estrenar su nuevo álbum, cuenta con el apoyo de alguien muy especial para ella, su novio Emilio Sanchez, con quien hace poco celebró un año de relación y confesó que se encuentra totalmente enamorada.

Respecto a su renovada figura la cantante no ha entregado el detalle de cómo logró rebajar tantas libras, sin embargo, ha compartido su inclinación hacia los hábitos saludables de alimentación y el ejercicio. Esto, debido a que como confesó en un capítulo de su podcast Chiquis and Chill, el peso siempre ha sido un tema en su vida.

“Creo que gran parte de mis temas con el cuerpo están relacionadas por cómo fui criada (…) El peso siempre fue un tema en mi familia. Mi madre me tomaba del brazo y me decía “si comes eso se te irá a los brazos. ¡Mira como crecen!″…y esa voz sigue en mi mente. Causa mucho trauma. No culpo a mi madre, pero a veces me molesto y pienso que soy como soy por lo dura que fue mi madre”, confesó Chiquis tras revelar que con los años logró aceptarse y quererse.

“Estoy en un momento de mi vida en que acepto totalmente mi cuerpo casi todo el tiempo, pero hay días en que me siento insegura, más que nada por ruido del exterior (…) pero hubo momentos en que no me gustaba para nada mi cuerpo”, recalcó.

Hoy luce mejor que nunca, y su actitud empoderada y segura de si misma, hace resaltar aún más su belleza. A tal punto que prácticamente a diario consiente a sus seguidores con provocativas imágenes.