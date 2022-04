¿Por qué Chiquis Rivera está obsesionada con su peso?

Chiquis Rivera se sinceró sobre su eterna lucha contra el sobrepeso. La cantante, de 36 años, relató en la emisión de su podcast Chiquis and Chill que desde la infancia el tema de la obesidad estuvo presente en su familia y que su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera fue muy dura con ella y sus hermanos en ese sentido. A tal punto que afirma que no hay día en que no piense en su peso.

“Creo que gran parte de mis temas con el cuerpo están relacionadas por cómo fui criada (…) El peso siempre fue un tema en mi familia. Mi madre me tomaba del brazo y me decía “si comes eso se te irá a los brazos. ¡Mira como crecen1″…y esa voz sigue en mi mente. Causa mucho trauma. No culpo a mi madre, pero a veces me molesto y pienso que soy como soy por lo dura que fue mi madre“, relató durante una cálida conversación donde tuvo de invitada a su hermana menor Jenicka López.

La artista explicó que la dieta en su hogar era rigurosa. “Todo era low fat, no podíamos comer la clara del huevo por ejemplo, y así otras cosas porque teníamos que cuidarnos más porque el tema del sobrepeso es algo que corría en la familia. Entiendo a mi mamá, porque ella no quería que sufriéramos lo que ella sufrió, en un mundo que es muy crítico (…) Mi consejo para los padres es que es importante la forma en cómo le hablas a tus hijos, porque eso les afectará”, relató.

ESCUCHA EL PODCAST CHIQUIS AND CHILL ¡AQUÍ!

A tal punto le afectó su crianza, que Chiquis afirma que aunque ha trabajado mucho en su autoestima aún la siguen sus inseguridades. “Estoy en un momento de mi vida en que acepto totalmente mi cuerpo casi todo el tiempo, pero hay días en que me siento insegura, más que nada por ruido del exterior (…) pero hubo momentos en que no me gustaba para nada mi cuerpo”, explicó.

Como adherente a las cirugías plásticas, la cantante contó que ha pasado varias veces por el quirófano: para un aumento de busto, una liposucción y luego una reducción de senos. “Creo que cada uno es libre de hacerse lo que estime para sentirse mejor (…) Con el tiempo he aprendido también que es muy importante el poder de la palabra, de cómo uno se habla al mirarse al espejo, es algo que comienza por nosotros”, enfatizó.

Finalmente Chiquis admitió que aunque ha avanzado muchísimo en la aceptación de su cuerpo hay ciertos comentarios que le llegan. “Hay una idea irreal de cómo uno debería verse y no es saludable (…) Hay comentarios dañinos, pero me he dado cuenta que la gente exitosa no tiene tiempo de escribir porquerías en redes sociales, la gente que lo hace es porque no es exitosa” concluyó.