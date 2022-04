Video: Chiquis Rivera impacta moviendo las caderas y “perreando”

Chiquis Rivera ya dio inicio a su gira de conciertos “Abeja Reina Tour” y se ve que lo está pasando de mil maravillas. En un video que ha hecho arder las redes, la cantante aparece bailando sensualmente, moviendo las caderas y “perreando” como toda una experta.

Enfundada en un traje ajustado de top y pantalón, y luciendo un sombrero sobre su cabello suelto, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera se mostró avasalladora y totalmente empoderada sobre el escenario.

En grabaciones que la artista ha compartido en sus redes sociales antes de salir al escenario ha dejado claro que se siente plena y feliz de estar de regreso con sus conciertos en vivo.

Comenzando desde el fondo, ahora estamos aquí. Lo he escuchado todo desde que inicié mi carera como cantante, pero gracias a Dios que solo le hice caso a mi voz interior y a los aplausos de mi público. Gracias por tanto amor mi querido Boss Bee Nation. ¡Los amo, infinitamente!”, escribió junto a una foto que subió a su cuenta de Instagram sobre el escenario.

Chiquis nunca ha ocultado lo difícil que ha sido para ella abrirse camino en el género regional mexicano, incluso relató que su difunta madre la previno de lo duro que era entrar a un mercado dominado por hombres.

“Mi madre me decía que mejor me dedicara a ser modelo de rostro o a la actuación. Me recalcaba que era muy duro para una mujer hacerse camino en la música regional mexicana, porque era una industria controlada por hombres (…) Me confesó que en dos ocasiones le pidieron favores sexuales a cambio de ayudarla en su carrera. Por supuesto ella no aceptó, y todo lo que obtuvo fue gracias a su esfuerzo”, señaló Chiquis en su podcast Chiquis and Chill.

MIRA CÓMO SE PREPARA CHIQUIS ANTES DE SALIR AL ESCENARIO

De acuerdo a la cantante, de 36 años, el provenir de una familia de cantantes y tener una madre tan famosa no fueron factores que la favorecieran. “Ha sido todo lo contrario, se me ha hecho más difícil. Lo peor son las comparaciones, muchos esperaban que cantara al mismo nivel de mi madre, y ella cuando murió tenía más de 20 años de carrera”, explicó tras revelar que al abrirse paso en el mundo de la música provocó malestar dentro de su propia familia.

“En mi familia hubo personas que sintieron que yo quería competir con mi madre, que quería llenar sus zapatos (…) Y siempre he dicho que esos zapatos son tan masivos que nunca nadie podrá llenarlos”, afirmó.

Hoy Chiquis disfruta de una carrera musical en ascenso y se concentra en el cariño del público y en lo afortunada que es de poder dedicarse a lo que la apasiona. Con su gira de concierto Abeja Reina Tour estará dando recitales en Texas, California y México.