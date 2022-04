Chiquis Rivera lanza gira de conciertos en vivo ¿Dónde y cuándo puedes verla?

Chiquis Rivera regresará en gloria y majestad a los escenarios con una gira de conciertos en vivo llamada “Abeja Reina Tour”, la cual arrancará el próximo 10 de abril en el hotel Pala Casino de Los Ángeles, CA. La artista se encuentra de lleno ensayando para los recitales y no ha perdido oportunidad de compartir con su público videos de sus prácticas.

La cantante, de 36 años, tiene agendados un total de ocho recitales hasta el momento, en Texas, Los Ángeles y México. “Hola, ya comenzará la gira “Abeja Reina” el día 10 de abril en el Pala Casino. Ahí iniciamos. Les voy a dejar el link para que agarren su boleto. También vamos a estar en Dallas el día 14 de abril, les voy a dejar el link. También el 24 vamos a estar en Giron, California”, anunció muy emocionada Chiquis en un video desde su lugar de ensayos.

Los tickets ya están disponibles para el primer concierto de la gira. Puedes comprarlos AQUÍ. El valor está entre US$30 y US$67 dólares.

¿Cuándo son los conciertos?

14 de abril Dallas Texas

24 de abril Huronca

1 de mayo Long Beach, CA

8 de mayo PicoRivera CA,

12 de mayo México

22 de mayo México

28 de mayo El paso Texas

Escucha a Chiquis cantando en pleno ensayo para su nueva gira:

La artista recientemente lanzó su un nuevo sencillo titulado “El honor”, y desde el año pasado ha lanzado varios temas como “Mi problema y “Cualquiera”. De esta forma Chiquis se ha volcado totalmente a una de sus grandes pasiones: la música.

Para Chiquis abrirse un camino en el escenario musical no fue fácil. En un reciente episodio de su podcast Chiquis and Chill señaló que su madre le advirtió que era un mercado muy difícil, especialmente siendo mujer.

“Mi madre me decía que mejor me dedicara a ser modelo de rostro o a la actuación. Me recalcaba que era muy duro para una mujer hacerse camino en la música regional mexicana, porque era una industria controlada por hombres”, afirmó sobre el momento en que le comunicó a su madre su intención de dedicarse a la música.

“Planeaba formar una banda donde yo sería la vocalista y mi madre la manager, pero nunca lo concretamos porque la carrera de mi madre despegó y estaba muy ocupada”, afirmó. Fue recién en 2011 cuando Chiquis tomó la decisión de ser cantante, sin embargo, al poco andar dejó su deseo de lado debido a dos acontecimientos que marcaron su vida.

“Comencé con clases de canto en 2011, pero luego me tomé un receso, primero porque mi madre cortó relaciones conmigo y yo quedé muy mal, y luego porque ella murió. Recién en 2014 retomé mis clases de canto, pagando U$500 dólares la hora con la vocal coach de Demi Lovato”, señaló.

En octubre de 2012 Jenni Rivera cortó todo tipo de relación con su hija, tras acusarla de haberse acostado con su esposo Esteban Loaiza. Madre e hija nunca pudieron recomponer su vínculo, porque en diciembre de 2012 la artista falleció en un accidente aéreo.