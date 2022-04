Fotos: Chiquis Rivera luce sus curvas con fogosos bikinis

No es común que Chiquis Rivera comparta imágenes en traje de baño, pero cuando lo hace deja a sus admiradores literalmente boquiabiertos. La hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera ha deleitado con provocativos modelos a sus más de 5.2 millones de seguidores de Instagram. Aquí te los mostramos todos.

Uno de los aspectos que sus admiradores más halagan de la artista, además de su armónica figura y provocativas curvas, es su actitud segura y confiada. “Es importante aceptarse tal como uno es, y si no estás conforme con tu físico enfocarte en las partes de tu cuerpo o en los aspectos de tu personalidad que sí te gustan”, señaló recientemente en su podcast Chiquis and Chill como consejo a quienes tienen problemas de autoestima.

Para Chiquis no ha sido fácil recibir comentarios negativos y burlas sobre su cuerpo, sin embargo, ha aprendido a superarlo y construir una autoestima y amor propio a prueba de balas. Aquí te mostramos las imágenes de Chiquis en traje de baño donde deja claro que una mujer no necesariamente debe ser talla 2 o 4 para lucir hermosa.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!”, escribió junto a la imagen donde luce un bikini blanco, mientras disfruta de la arena, el sol y el mar.

Con su cabello suelto y un look muy natural, la cantante, de 36 años, provocó una avalancha de candentes comentarios que alababan su sensual figura. “Pero si estás bien rica y sensual ¿qué más puedes pedir”, “Eres perfecta”, “¡¡Eres perfecta mi Chiquis!! ¿Cuáles imperfecciones? estás preciosa. ¡Felicidades!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron por la reveladora imagen que superó los dos millones de vistas.

El otro modelo escogido por Chiquis para impactar a su fiel público fue un colorido bikini floreado tipo hilo dental que acompañó con un camisón blanco. El set de tres fotos permite ver en todo su esplendor su curvilínea figura, mientras posa con gran coquetería, teniendo como fondo una hermosa playa.

Las fotos fueron tomadas en una de sus playas favoritas: Tulum, México. “Simplemente Jenney”, escribió junto a la publicación que logró más de 362 mil Me Gusta.

Finalmente y luciendo uno de sus atributos físicos más preciados, compartió una imagen con un traje de baño de una pieza que dejaba al descubierto gran parte de su retaguardia. La sesión incluye también otra foto donde luce su escote e increíble cintura.

“Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, sino también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, escribió junto a la imagen que utilizó para publicitar sus productos de belleza.