Chiquis rechaza celebrar el 4 de julio ¿Por qué decidió no festejar la Independencia de EE.UU.?

Chiquis rechazó celebrar el 4 de julio de este 2022. Las razones por las que decidió no festejar el Día de la Independencia de Estados Unidos las mantuvo inicialmente privadas, aunque después dejó más que claras qué le apagó su deseo de conmemorar esta fecha tan importante de la historia de su país.

El anuncio lo hizo desde el aeropuerto de la ciudad de El Paso, donde la artista había dado un concierto, parte de su gira Abeja Reina Tour, que la está llevando por todo Estados Unidos. Chiquis dio un gran espectáculo, en el que estrenó un nuevo atuendo y enloqueció a los fans con su mensaje de empoderamiento y de amor propio.

La cantautora y su equipo pasaron la noche en la ciudad del estado de Texas a la que Chiquis ha ido en múltiples oportunidades y no solo por razones profesionales. Allí, en El Paso, nació su ex Lorenzo Méndez y viven tanto su mamá, la ex suegra, y su hija Victoria, con la que compartió muchísimo durante su noviazgo y su matrimonio.

En la mañana, acompañada de su fiel asistente Noemí Valdivia, Chiquis emprendió camino hacia su casa en Los Ángeles y aprovechó para mandar algunos mensajes de agradecimiento a los fans de El Paso. También compartió frases motivadoras para sus seguidores.

Luego, sorprendió a muchos cuando dijo: “este año no celebraré el Día de la Independencia. Las razones me las guardo para otro momento”. Así sin más. Luego pasó a subrayar que sí tenía muchas cosas para celebrar, como la vida, el amor “y los tacos. Sí hay que celebrar los tacos”, expresó.

Pero, a pesar de que trató de no meterse en honduras políticas, Chiquis pareció no poder aguantarse y compartió en sus historias de Instagram un video en el que una mujer reflexiona sobre como apenas seis jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos decidieron eliminar la protección federal sobre el derecho al aborto.

Lo más probable es que esta sea una de las cosas que llevaron a Chiquis a sentir que no debía festejar la fecha del nacimiento del país. También permitiría entender porqué no quiso hablar del tema. Sería como abrir la puerta para una conversación en las redes que no estaba en condiciones, ganas o no tenía tiempo para mantener.

El año pasado, la artista pasó la fecha en casa y no solo se vistió con los colores patrios, sino que sumó a su guapísimo perro Pancho a la celebración.

La artista latina no es la única estadounidense en tener una sensación agridulce este 4 de julio. El ánimo de fiesta fue afectado por la noticia de un tiroteo poco antes de un desfile en una comunidad en las afueras de Chicago. El incidente en Highland Park dejó 6 personas muertas y 24 heridos. Otras muertes por armas de fuego también fueron registradas.

La situación económica del país, los problemas sociales, la lucha por los derechos de la mujer, las minorías y los miembros de la comunidad LGBTQIA son temas que Chiquis ha mencionado y en ocasiones ha compartido sus opiniones al respecto. Quizá en el futuro cercano decida tener una conversación con sus seguidores sobre cómo ve las cosas. No estaría mal.