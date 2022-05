Lorenzo Méndez manda un mensaje de reconciliación a Chiquis y a los Rivera

Lorenzo Méndez dejó a muchos con la boca abierta al mandarle un mensaje de reconciliación a Chiquis y a la familia Rivera. Aunque el cantautor de música regional mexicana no sabe si sigue casado con su ex, tras un proceso legal de casi dos años, y que ella lo describió como enfermo de adicción al alcohol y a las drogas en su libro, el amor parece seguir allí.

“Qué Dios la bendiga, solo le deseo lo mejor”, afirmó Méndez durante una entrevista con El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina y Lili Estefan. La sorpresa de los conductores del programa de chismes de entretenimiento de la cadena Univision fue más que obvia, dado el mal clima que ha habido entre Méndez y Chiquis incluso desde antes que anunciaran su separación.

El artista llegó incluso a afirmar que “nunca” obstaculizaría la felicidad de su ex, con la que estuvo desde 2017, hasta octubre de 2020 cuando tras apenas un año de matrimonio anunciaron el fin de su relación y ella introdujo la demanda de divorcio ante una corte en la ciudad de Los Angeles, donde ambos vivían.

Yo nunca le quitaría la felicidad o que una persona esté conmigo si no quiere estar”, aseguró Méndez al explicar porqué no entiende que aun no haya salido el divorcio. “Se ha rumorado de que no quería firmar unos papeles y eso no es cierto, no estamos peleando nada de nada, ninguno pidió nada de nada, se me hace raro”, agregó.

Aun más sorprendente fue su reacción cuando le preguntaron si le tenía resentimiento a Chiquis o a sus hermanos.“Para nada, no hay sentimientos negativos”, aseguró e incluso llegó a afirmar que si se encuentra a su ex o alguno de sus hermanos, incluyendo a Johnny quien es el que ha sido más duro con él, “los saludaría, con afecto”.

Es una declaración tan inesperada como generosa, pues la familia Rivera no ha pensado dos veces a la hora de hablar mal de Méndez, a pesar de que ha sido amigo de todos a través de sus relaciones artísticas. Cuando era el líder vocal de la Arrolladora Banda El Limón, el artista se encontraba a menudo con Jenni Rivera, sus hermanos e hijos, en premios, festivales y conciertos. Debido a esto, la familia Rivera lo recibió con los brazos abiertos cuando comenzó su relación con Chiquis.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados cuando la artista reveló los duros incidentes que estaba viviendo con Méndez cuando ya estaban casados. De hecho, su abuela Rosa confirmó que Chiquis había ido a su casa a refugiarse después del episodio que contó en su libro “Invencible” en el que Lorenzo Méndez la habría intentado ahorcar, tras consumir drogas y alcohol.

Lorenzo Méndez aclara si aún siente celos por Chiquis y qué haría si se la encontrara | GYF El cantante estuvo de visita en el estudio de El Gordo y La Flaca y también aclaró las verdaderas razones por las que no se ha concretado la firma del divorcio con la hija de Jenni Rivera. Descarga ya la app de ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en… 2022-05-05T23:05:41Z

Lorenzo Méndez y Chiquis no tienen previsto volver a verse las caras por ahora, así que no se sabe cuándo se podrá comprobar si el artista podrá cumplir con sus intenciones. Se espera que el caso legal de su divorcio llegue a su fin pronto, pero no hay citas con fechas específicas en la corte. Hasta que se crucen de nuevo habrá que esperar a ver cómo sigue el próximo capítulo de esta saga.