Anulan Roe v. Wade: Decisión de la Corte Suprema sobre el Derecho al Aborto

La Corte Suprema de los EE. UU. anuló la histórica decisión Roe v. Wade y escribieron que el derecho al aborto no está protegido por la Constitución de los EE. UU.

La decisión, que se emitió a las 10:10 AM, del 24 de junio de 2022, dice: “La Constitución no confiere el derecho al aborto; Roe y Casey son anulados; y la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes electos”.

LEA LA DECISIÓN COMPLETA AQUÍ.

La decisión, redactada por el juez conservador Samuel Alito, fue ampliamente esperada y está siendo muy cuestionada. La votación fue de 6-3 a favor de anular a Roe, con la división de los jueces conservadores y liberales.

La decisión, una de las más importantes de la Corte Suprema en la historia de los EE. UU., significa que las restricciones al aborto generalmente se dejarán en manos de los estados. En otras palabras, la decisión de la Corte no significa que el aborto estará prohibido en todos los estados. Significa que no existe una protección constitucional federal que impida que los estados prohiban el aborto, según SCOTUS.

Las opiniones de la Corte Suprema de EE. UU. se publican en intervalos de 10 minutos. Las decisiones del viernes 23 de junio de 2022 comenzaron a publicarse a las 10:00 AM. La decisión de Roe v. Wade se puede encontrar aquí.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La Corte encontró que la Constitución “no hace referencia al aborto”

La decisión de la Corte no encuentra el derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey — La Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda”, se lee.

La decisión continúa mencionando:

Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero cualquier derecho de este tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta nación’ e ‘implícito en el concepto de libertad ordenada’. Washington v. Glucksberg, 521 Estados Unidos 702, 721 (1997) El derecho al aborto no entra dentro de esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era completamente desconocido en la ley estadounidense. De hecho, cuando se adoptó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los Estados tipificaron el aborto como delito en todas las etapas del embarazo. El derecho al aborto también es críticamente diferente de cualquier otro derecho que este Tribunal haya sostenido que cae dentro de la protección de la “libertad” de la Decimocuarta Enmienda. Los defensores de Roe caracterizan el derecho al aborto como similar a los derechos reconocidos en decisiones pasadas que involucran asuntos como las relaciones sexuales íntimas, la anticoncepción y el matrimonio, pero el aborto es fundamentalmente diferente, como reconocieron tanto Roe como Casey, porque destruye lo que esas decisiones llamaron ‘vida fetal’ y lo que la ley ahora ante nosotros describe como un ‘ser humano no nacido’.

2. La Corte fundamentó su decisión en la historia estadounidense

De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, la historia estadounidense no tiene una larga tradición de legalización del aborto.

“Guiada por la historia y la tradición que mapean los componentes esenciales del concepto de libertad ordenada de la Nación, la Corte encuentra que la Decimocuarta Enmienda claramente no protege el derecho al aborto”, se lee en la decisión.

“Hasta la última parte del siglo XX, no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener un aborto. Ninguna disposición constitucional estatal había reconocido tal derecho. Hasta unos años antes de Roe, ningún tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco tenía ningún tratado erudito.”

Alito escribió: “De hecho, el aborto había sido durante mucho tiempo un delito en todos los Estados. En el derecho consuetudinario, el aborto era un delito en al menos algunas etapas del embarazo y se consideraba ilegal y podía tener consecuencias muy graves en todas las etapas. La ley estadounidense siguió la ley consuetudinaria hasta que una ola de restricciones legales en el siglo XIX amplió la responsabilidad penal por abortos”.

Alito también escribió: “Para cuando se adoptó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los estados habían tipificado como delito el aborto en cualquier etapa del embarazo. Este consenso perduró hasta el día en que se decidió Roe. Roe ignoró o tergiversó esta historia, y Casey se negó a reconsiderar el análisis histórico defectuoso de Roe”.

3. Alito fue nominado por George W. Bush para la Corte Suprema de los Estados Unidos. La decisión fue una de las últimas nueve decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de la sesión de verano

Técnicamente, el caso del aborto se llama Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

El 22 de junio de 2022, el blog de la Corte Suprema de los Estados Unidos escribió: “La Corte Suprema agregó otro día de opinión esta semana. El tribunal emitirá opiniones tanto el jueves como el viernes a las 10 AM EDT. Hay 13 casos que aún quedan por decidir”. Sin embargo, cuando se tomaron las decisiones el jueves, no incluyeron a Roe. Eso hizo que todos los ojos se dirigieran a las 10 AM del viernes.

El juez que redactó la opinión que anuló Roe v. Wade, Samuel Alito, fue nominado a la Corte Suprema de EE. UU. por el expresidente George W. Bush, según los archivos de la Casa Blanca. Él fue confirmado a la Corte en 2006.

Anteriormente, Alito fue Fiscal de los Estados Unidos, Fiscal General Adjunto y juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

4. Un borrador de opinión escrito por el juez Alito ya indicaba que el tribunal estaba a punto de anular Roe

La decisión no sorprende debido a la filtración anterior de un borrador de opinión sobre el tema.

En mayo de 2022, una filtración de una persona desconocida a Politico reveló que la mayoría de los jueces estaban a punto de anular Roe v. Wade.

El proyecto de opinión fue escrito por el juez Samuel Alito. Anuló la decisión de 1973 que encontró la protección constitucional para el aborto, así como una decisión de 1992 que lo confirmó, que se llama Planned Parenthood vs. Casey.

“Roe estaba terriblemente erróneo desde el principio”, escribió Alito en el borrador de opinión. Siempre es posible que el razonamiento dado en el proyecto de opinión y los votos a favor o en contra de derogar Roe v. Wade hayan cambiado desde entonces, por supuesto. Nadie sabe realmente esa pregunta con seguridad.

¿Qué es Dobbs? Es un caso de Mississippi en el que la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, que brinda abortos, demandó al estado porque prohíbe los abortos después de 15 semanas sin excepciones por violación o incesto. El caso gira en torno a si es inconstitucional que los estados prohiban o restrinjan el aborto antes de que los fetos sean viables o si esas decisiones deben dejarse en manos de los estados. En otras palabras, la pregunta central es si el aborto está protegido por la Constitución de los Estados Unidos.

A partir de la mañana del 23 de junio, a la Corte le quedaban 13 decisiones por publicar, entre ellas, Roe vs. Wade, según el blog SCOTUS. Ahora la cuenta se ha reducido a nueve.

5. Roe v. Wade se deriva de una ley de Texas que prohibe el aborto

De acuerdo con History.com, Roe v. Wade se emitió el 22 de enero de 1973. En ese caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos “anuló un estatuto de Texas que prohibía el aborto, legalizando efectivamente el procedimiento en todo Estados Unidos”.

La Corte encontró un derecho a la privacidad en la Enmienda 14 de la Constitución para justificar su decisión. Antes de Roe v. Wade, el aborto era ilegal “en gran parte del país desde finales del siglo XIX”, informó History.com.

Sin embargo, los estados impusieron restricciones al aborto que también han sido objeto de litigio a lo largo de los años.

¿Quién fue Jane Roe? Ella era Norma McCorvey, una mujer de Texas de unos 20 años que quería abortar, según History.com. Ella había dado en adopción a dos niños.

En 2021, The Atlantic informó el nombre del bebé de McCorvey que nació antes de que se tomara la decisión de Roe v. Wade: Shelley Lynn Thornton.

De acuerdo con Reuters, McCorvey luego se pronunció en contra del aborto, pero ella luego reveló que le pagaron para hacerlo.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.