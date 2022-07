¡Confirmado! Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están legalmente divorciados -DOCUMENTOS

Los artistas Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han terminado su proceso de divorcio. Debería incluirse un ¡por fin! en esa oración, pues el proceso de la disolución de su matrimonio se llevó casi el doble del tiempo que estuvieron casados. Aunque ninguno de los dos informó o se pronunció al respecto, pude confirmar la sentencia en investigación que hice para AhoraMismo.com que los artistas recuperaron su soltería el pasado 13 de junio de 2022.

La demora en un divorcio que a simple vista debió haber sido rápido y fácil fue a consecuencia de la falla de Méndez en responder a las peticiones de la corte, como entregar sus documentos financieros y otros requerimientos.

Sin embargo, Chiquis lo logró gracias a su persistencia y al talento de su abogada Nina H. Gohari, quien logró que se emitiera la disolución del matrimonio vía la figura del “no-fault”, es decir sin culpabilidad legal.

El fin de “Chizo”, la unión de Chiquis y Lorenzo Méndez

Los registros de la Corte de Los Ángeles indican que Chiquis introdujo la petición para el divorcio el 19 de octubre de 2020. Para ese entonces habían pasado un mes desde que Méndez había abandonado la residencia familiar a pedido de la cantautora.

En su libro “Indetenible”, Chiquis contó cómo llegó a la decisión después de varios incidentes de maltrato psicológico y violencia doméstica, incluyendo uno en el que su entonces marido la agarró violentamente cerca del garage de la casa que compartían. Su hermano Johnny López fue testigo de la situación.

Según escribió Chiquis en su libro, Lorenzo Méndez consumía “coca” y alcohol en exceso y detalló episodios en el que la “escupió en la cara” y la abandonó sexualmente.

Un divorcio predecible

Chiquis ha confesado que incluso antes del 29 de junio de 2019, el día de su boda con Lorenzo Méndez, algo le decía que estaba cometiendo un error. La pareja había terminado su relación al menos una vez (que se hizo pública) mientras eran novios. Sin embargo, la artista tenía la lección de las mujeres de su familia que le decía que “había que luchar por amor”.

La boda de Chiquis y Lorenzo desde un helicóptero: El Gordo y La Flaca tiene las imágenes

“Cuando me separé entre las primeras cosas que hice fue hacer terapia, algo que me ha salvado varias veces en la vida. Estoy haciendo de todo para romper los patrones tóxicos que he heredado de mi familia”, reveló Chiquis en una entrevista con AhoraMismo.com.

La artista indicó que durante el matrimonio, apoyó a Méndez y lo convenció de internarse en un centro especializado. Luego, le estaba motivando para que escribiera un libro con sus experiencias, que le permitiera hablar de sus adicciones y ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo. “Pero nadie puede salvar a otro”, reconoció.

Al final, Chiquis decidió “salvarse” a sí misma.

Sin ningún lazo

La pareja había firmado un acuerdo de separación de bienes antes del matrimonio, no tuvieron hijos y Méndez no pidió ningún tipo de manutención. El ahora ex marido de Chiquis tampoco pidió quedarse con parte alguna de las empresas de la cantante, joyas, autos o cualquier tipo de bienes.

Por lo tanto, ahora que salió el divorcio, no queda ningún vínculo entre Chiquis y su ahora ex marido. Lo que sí permanece es el “agradecimiento” por la experiencia de vida y el apoyo que le dio a su carrera mientras estuvieron juntos.

En el documento de divorcio queda claro que no habrá obligaciones de ningún tipo, menos aun financieras, entre ellos.

“No hay que arrepentirnos de las relaciones amorosas que no funcionaron, si no darle gracias a Dios por las lecciones de vida que dejaron”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Es el resultado de un doloroso proceso de separación y un largo divorcio. Las aguas ya están calmadas.

Un futuro prometedor

Chiquis se encuentra actualmente en medio de su gira “Abeja Reina Tour”, en el que está presentando su cuarto álbum de estudio, que tiene canciones como justamente “Abeja Reina”, “Mi problema”, “Quiero amanecer con alguien” y otras. Además, ha cumplido un año de relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien se ve cada vez más unida.

Por su parte, Lorenzo Méndez está grabando su primer disco como solista, casi cuatro años después de haber renunciado a su rol de líder vocal en La Arrolladora Banda El Limón. Aunque no ha presentado a ninguna nueva pareja, tampoco ha rechazado tener uno o haber tenido nuevos amores. El artista también ha enviado un mensaje de reconciliación a la familia Rivera, durante entrevistas.

En pocas palabras, las aguas han ido encontrando su cauce.