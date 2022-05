Chiquis confiesa que tuvo una depresión que no la dejaba moverse

Chiquis suele ser muy abierta con su vida, pero esta semana, durante una gira de medios por México confesó que tiene más de 20 años recibiendo terapia para atender sus problemas de salud mental. No es para menos con tantos golpes que le ha dado la vida.

En una entrevista con el programa Ventaneando de TVAzteca, la artista contó que ha hecho terapia desde los 12 años. Esa fue la época en la que su mamá Jenni Rivera se enteró de que Trino Marín, el papá de Chiquis, Jacqie y Mickey, sus tres hijos mayores, había abusado sexualmente de su hermana Rosie Rivera y de la propia Chiquis cuando tenía unos 8 años.

La Diva de la Banda puso la denuncia ante la policía, pero Marín se dio a la fuga y se mantuvo desaparecido hasta más de una década después, cuando fue capturado en 2006 y condenado en 2007 a pasar 35 años en prisión. Obviamente, fue una gran decisión por parte de Jenni el llevar a su hija a ser ayudada por un o una especialista.

Aunque Chiquis dijo que había buscado ayuda profesional para ayudarla con su salud mental en otras etapas de su vida. “Desde los 12 he tomado terapia, lo hago y lo dejó un tiempo, en este medio puede ser un poco difícil, yo creo que todos me pueden entender”, expresó. Sin embargo, no dio detalles o fechas, con excepción de lo que sufrió tras el colapso de su matrimonio con Lorenzo Méndez.

“No podía ni bañarme y dije: ‘algo está pasando’ y busqué terapia, me ayudó muchísimo”, reveló Chiquis. Ese trabajo en sí misma para procesar lo sucedido, perdonar a su ex Lorenzo Méndez y a sí mismo, por haber estado en esa situación, fue lo que contó en su libro “Indetenible” y en su disco “Abeja Reina”.

El video de su canción “El honor” permite imaginar todo lo que sufrió Chiquis durante el final de su matrimonio y en los primeros meses desde que Méndez se fue de la casa que compartían en Los Ángeles.

Por eso tiene tanta lógica que Chiquis haya decidido vender esa vivienda, salir de los muebles y empezar a armar un hogar prácticamente de cero. Ella misma ha contado que todos los muebles, colchón y demás son nuevos. Aunque no ha enseñado la casa, porque le da miedo enseñarla y no quiere que mucha gente sepa cómo es y puede ubicar donde queda, en una entrevista con AhoraMismo.com contó que se siente contenta allí, no solo por ella, sino porque cuando está de viaje sabe que su hermano Johnny, que vive con ella, está seguro y protegido.

Chiquis también aclaró que está muy emocionada con la idea de ser mamá, aunque su salud reproductiva ha obstaculizado el proceso de retiro de sus óvulos, porque quisiera esperar un tiempo. Esta sería la tercera vez que la artista intenta lograrlo. Ya se había dado por vencida, pero su relación con su novio Emilio Sánchez la motivó a tratar de nuevo. Ojalá se le dé y que su salud mental no vuelva a sufrir nunca más.

Aquí está la entrevista completa