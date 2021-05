Atacan a Lucho Borrego de “Suelta la Sopa” por arremeter contra Geraldine Bazan

Hace un par de días Geraldine Bazan denunció públicamente sentirse acosada por el programa de televisión “Suelta la sopa”, justo un par de días después de que la actriz Sherlyn también arremetiera contra el show de Telemundo por difundir chismes sobre el presunto padre de de su bebé, lo que calificó como violencia a la mujer y violencia contra su hijo.

Y aunque los conductores del citado programa salieron a defenderse de las acusaciones de la exmujer de Gabriel Soto, quien afirma estar harta de que siempre le estén preguntando cosas relacionadas con el padre de sus hijas, esta vez Lucho Borrego volvió a encender la hoguera con una comparación que molestó a muchos cibernautas.

El animador de “Suelta la sopa” arremetió contra Geraldine Bazan por quejarse al decir que se siente acosada por el show de televisión, y puso como ejemplo a Chiquis Rivera, como un ejemplo de la manera en que según él debe comportarse una celebridad cuando la interrogan todo el tiempo por algo que no le gusta.

Borrego fue más allá y dijo que, contrario a la actriz de telenovelas, la cantante sí tiene la “clase” de una celebridad.

“Jorge Bernal vive enamorado de Chiquis Rivera y nosotros también, sobretodo cuando tiene que tocar capítulos y apartes de su vida, que pueden ser tan incómodos, como sigue siendo el tema de su expareja, de su exesposo, Lorenzo Méndez. Y quiero hacer un paralelo, quiero hacer la salvedad, porque a pesar de la incomodidad que pueda tener Chiquis Rivera, siempre tiene el detalle de contestar con una palabra amable, hasta sonriente, cuando no lo siente así”, comenzó diciendo Borrego.

“Y quiero hacer el paralelo con nuestra amiga Geraldine Bazan, que siendo ella también una figura pública, tan pública como chiquis Rivera, y que se le relacione, como va a pasar toda su vida, con el padre de sus hijas: Gabriel Soto, tiene que decir frente a las cámaras de televsión, que está siendo acosada. Señores, esto no es acoso y Chiquis Rivera está demostrando una clase. Está demostrando la clase, la clase de lo que es ser figura pública”, agregó.

Las palabras del panelista de Suelta la Sopa, no tardaron en ser mal recibidas por aquellos cibernautas que apoyan las denuncias de Bazan y de Sherlyn, a quien Borrego no se ha referido, y en la cuenta de Instagram del show de Telemundo dejaron varios comentarios, donde le piden al animador que sea más respetuoso con el sentir de la actriz mexicana.

“Pues no señor Lucho, no sería lo mismo que ustedes le pregunten a Geraldine por su ex, si este se hubiese separado de ella como cualquier pareja normal. Ustedes es por jod.. que lo hacen, porque él la engañó con otra y para colmo, le preguntan por los dos. Eso es falta de respeto”, comentó una cibernauta molesta.

“Me da la impresión que siguen ardidos por lo que les contestó Geraldine”, “Dejen en paz a Geraldine”, “Lucho, el problema es que tu siempre tomas partido de Gabriel e Irina, poco hombre” y “🤮🤮tenaz ese Lucho. Definitivamente, mijo vea, a ver a quien más agarra. Defendió a la Ninel y mire, tome para que lleve. Ahora está tal chiquis🤢”, comentaron otros seguidores de Suelta la Sopa indignados con los comentarios de Borrego.

Otros fueron más allá y hasta se burlaron del conductor de televisión.

“Lucho estoy estresada viendo como te vistes. Payasito Pim Pim. Y aparte pretendiendo que tú tienes la última palabra y todas te las sabes/// aprende de Tu compañera Aylin, que opina con respeto y mente amplia”, dijo una usuaria, mientras que otra agregó:

“Sigan hablando de Chiquis, que a ella le encanta estar en las noticias pero dejen de molestar a Geraldine”.

La molestia hacia Lucho Borrego fue creciendo con el video compartido en el Instagram oficial del programa y otros televidentes dijeron: “Pero ustedes hablan mucha paja de todos, ya busquen trabajo, cuerda de flojos”, “No sean tan barberos, si Chiquis también les dijo lo suyo @sueltalasopatv. No pueden hacer más por quedar bien, ella ni siquiera los sigue”.



Y ya en mayor tono de indignación, mostrando al programa que son muchos los fans del show que insisten en que las denuncias de Geraldine Bazan tienen razón, otro usuario dijo: