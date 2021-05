Sherlyn denuncia a “Suelta la sopa” por violencia contra la mujer y contra su hijo

Sherlyn es una de las famosas que menos suele replicar a rumores o chismes que se tejen alrededor de su vida privada, pero esta vez, mostrando su molestia, la actriz regañó públicamente al programa de televisión “Suelta la sopa”, por haber publicado comentarios relacionados con quien sería el supuesto padre de su hijito André.

La estrella mexicana compartió un video en el que recrimina al show de Telemundo por meterse con ella y con su bebé y acusó al programa de cometer actos de violencia de género y violencia contra los derechos de su bebé.

“Queridos todos de Suelta la sopa, me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. ¡Híjole! Ya no sé si reír o llorar”, dijo Sherlyn, en el clip.

La estrella de la pantalla chica, quien al principio de su embarazo afirmó que hizo realidad su sueño de ser madre, a través de inseminación artificial, arremetió contra Suelta la Sopa, señalando que por un lado quieren defender el respeto a las mujeres, y por otro salen con notas que agreden la integridad de famosas.

“Ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres y muchos menos a los menores. Queridos míos lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante, violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo, una nota hablando de un menor, que es tan delicado, y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, yo les recomendaría esto. Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar, hay cosas positivas que exaltar en las mujeres, que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género”, dijo la actriz de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

Sherlyn fue más allá y de manera mordaz, señaló que valdría la pena estudiar y educarse para no terminar haciendo lo que ese programa de televisión hace.

“Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad, porque hace muy bien estudiar y prepararse, justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable”, aseveró la feliz madre.

Tras conocerse el video, y lejos de responder de manera directa a los señalamientos de violencia contra la mujer que hizo Sherlyn, el citado programa publicó una nota donde aseguró que la actriz se estaba desahogando ante los chismes que señalaban que el expresidente de México, Enrique Peñá Nieto, pudiera ser el padre de su bebé. Además afirmaron que la mexicana presumió de que estaba yendo a la escuela, pero no dijeron nada sobre sus denuncias.