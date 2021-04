Univisión responde a denuncias de acoso sexual contra Gordo de Molina: ¿Qué dicen?

La semana pasada Raúl de Molina, conductor del programa “El Gordo y la Flaca”, de Univisión, fue objeto de fuertes acusaciones de presunto acoso sexual, luego de que dos famosas lo denunciaran públicamente de actos abusivos. Incluso uno de ellos quedó captado en video.

Tanto la estrella mexicana Lucía Méndez, como la cantante Virggi López, hablaron con el programa de YouTube “Chisme No Like”, asegurando haber sido objeto de actos de acoso sexual por parte del llamado Gordo de Molina.

Y aunque hasta el momento el comunicador de origen cubano no se ha referido públicamente a las acusaciones en su contra, que ocurren justamente en el Mes de la Concientización sobre la Agresión Sexual, Univisión, el canal donde trabaja el comunicador, sí respondió a la controversia generada por las fuertes denuncias contra su empleado.

Aunque Univisión no entró en detalles sobre las acusaciones contra Raúl “el Gordo” de Molina, dijo a Ahoramismo que esos señalamientos son tomados por el canal con mucha seriedad y se encuentran analizándolos.

“Univision toma en serio este tipo de alegatos y los revisaremos cuidadosamente”, aseguró una vocera de Univisión, a través de un mensaje enviado a Ahoramismo.

Los señalamientos de acoso sexual contra Raúl de Molina fueron denunciados inicialmente por la cantante Virggi López, quien en diálogo con “Chisme No Like” dijo que cuando asistió al programa El Gordo y la Flaca para promocionar su disco y debió hacer el segmento del jacuzzi con el Gordo, el presentador la toqueteó abusivamente tres veces.

ACUSAN A RAÚL DE MOLINA de pasarse de LISTO en el JACUZZI | Chisme en Vivo

Acto seguido, y tras presentar un video en el que claramente se observa a De Molina haciendo tocamientos inapropiados a las partes privadas de Lucía Méndez, el citado programa habló con la protagonista de “El extraño retorno de Diana Salazar”, quien confirmó haber sido víctima del acto de acoso por parte del conductor de Univisión.

La conductora Elisa Beristain la llamó en vivo y la actriz mexicana habló de manera detallada sobre el incómodo momento que vivió, y que ha hecho que en redes sociales muchos cibernautas exijan que Univisión siente un precedente contra el acoso sexual y despida al cubano.

EXCLUSIVA! LUCÍA MENDEZ DENUNCIA AL GORDO DE MOLINA! POR AGARRÓN INDECOROSO – SUFRIÓ MALTRATO – CNL

“(Cuando pasó) Yo le dije: ‘oye gordo, ¿qué te pasa? ¿qué onda? (y el animadore respondió): ‘no, no, nada, es una broma’. Así fue como pasó. Recuerdo perfecto el momento en que me agarró las pompas. Yo soy sincera, no hice nada (en ese instante), pero cuando vinieron los cortes, le dije: ¿por qué tan mandado? ¿qué onda gordo? yo no me llevo así. ‘No, es una broma’, me dijo”, dijo Lucía Méndez.

El gordo de Molina en aprietos y Lucía Méndez recuerda como la ''toqueteo''| Giros Michoacán

La actriz y cantante explicó que al ver su evidente enojo, De Molina quiso zafarse diciendo que era un chiste.

“Él sí se disculpó. Yo me puse muy enojada, muy molesta, y se me iba a notar. Me dijo ‘pérdoname Lucía. Fue una broma’… ya después me fui y hace mucho tiempo no veo al Gordo ni nada”, dijo la protagonista de Colorina. “Muy mal. Me siento mal, porque no es un bonito momento, ni para él ni para mí, y definitamente no es agradable, obviamente (…) Definitivamente estoy explicando tal como fue. Y sí fue una falta de respeto, obviamente. Pero te digo que me pidió perdón y sí me pasó (el abuso). Ante los hechos, no puedes decir que no es cierto. Toda mi vida he sido sincera y sucedió, es desagradable. Me impresiona. No sé que está pasando en la humanidad, y cada vez estamos más sorprendidos con más cosas”.