Lucho Borrego despotrica contra Carolina Sandoval: ahora la llama “mentirosa” y “desleal”

Han pasado ya un par de semanas desde que Carolina Sandoval fue despedida sorpresivamente del programa Suelta la Sopa, del que era el alma, en opinión de muchos televidentes. Y en un hecho que ha dejado a más de uno con la boca abierta, quien fuera su amigo y compañero de set, Lucho Borrego, rompió el silencio sobre la salida de la venezolana del show y se fue lanza en ristre contra la comunicadora.

A través de un Instagram Live, a diferencia de Jorgito Bernal, quien hace unos días dijo que le dolía y le molestaba que Carolina ya no estuviera en el programa y a quien elogió como una mujer “fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para seguir adelante”, Borrego despotricó de su antigua colega.

El animador de Suelta la Sopa, quien no hizo ningún pronunciamiento público de apoyo, tras la salida de la Venenosa, algo que seguramente ella esperaba, arremetió contra Sandoval y la llamó mentirosa. Esto ocurre unos días después de que dijo que la extrañaba.

“Me tiene herido por decir que le dimos la espalda, que no estuvimos en comunicación con ella. Me tiene herido por decir que no estuvimos a su lado, cuando desde el día uno que cometió la imprudencia de su (Instagram) Live, (cuando la periodista reveló que su madre padecía alzheimer y que el SLS no la dejaban seguir haciendo el show desde casa) me hablé con su mamá, le di consejos y no atiende razones, y frente a eso no hay nada que hacer”, dijo el colombiano, visiblemente molesto.

“Y encima de eso, está mintiendo. Está diciendo que le dimos la espalda. El último día que le escirbí, que le mandé un mensajito de cariño, fue el día que ella dijo en el live que nosotros le habíamos dado la espalda y que no teníamos comunicación con ella. Cuando me di cuenta que tuvo la desfachatez de decir una mentira como esa, entonces me di cuenta que nunca la conocí, que era otra persona totalmente distinta”, agregó el panelista de Telemundo.

Pero Borrego no paró allí y tras agregar que su antigua amiga está mostrando “una mentira”, hasta le sacó trapitos al sol e ironizó por el éxito que la Venenosa tiene en redes sociales.

“Allá ella con su conciencia, allá ella con su alma, le deseo lo mejor a ella y a su familia, porque de verdad sí los quise, pero a Dios lo es de Dios y al César lo que es del César… Si ella quiere seguir lanzando indirectas, si ella quiere seguir hablando de manera despectiva de la que fue su casa por 7 años, de la que fue su familia por 7 años, de quien le perdonó tantas cosas por 7 años. Le taparon tantas cosas por 7 años y hoy en día se le olvidó y está viendo solo lo que ella quiere ver”, dijo el comunicador de Telemundo.

“Allá ella con su conciencia, allá ella con la mentira que quiere vivir, y que para ella lo más importante en este momento son sus redes sociales, y se le nubló la mente y despegó los pies del piso por sus redes sociales, bueno fantástico por ella, ya tiene solo sus redes sociales, donde puede hacer lo que le de la gana”.

Y siguiendo con sus dardos, el animador de Suelta la Sopa dijo: “Ella se siente la reina (de las redes sociales). A lo mejor lo es. Bueno por ella, bueno por ella, pero es lo único que tiene ahora, sus redes sociales, porque con deslealtad y falta a la verdad, no creo que vaya a lograr mucho. Por lo menos de mi lado, de mi lado la borré de la libreta, así de sencillo”.



Las declaraciones de Borrego han dividio opiniones, y mientras algunos las consideran sinceras, pues es lo que siente, otros lo han atacado y lo critican por la manera tan feroz y mordaz con la que habló de alguien a quien hace apenas unos días llamaba su amiga.

