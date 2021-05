Geraldine Bazán denunció a “Suelta La Sopa” por acoso: ¿Qué dice el show?

Geraldine Bazán denunció públicamente al show de entretenimiento “Suelta La Sopa” por acosarla de manera personal a lo largo de los últimos meses.

La actriz mexicana se une a la lista de personalidades como Sherlyn que han denunciado a la producción de Telemundo por presuntamente promover la violencia en contra de la mujer.

Bazán arremetió en contra de “Suelta La Sopa” al ser abordada por las cámaras del show en un reciente evento benéfico que ella misma organizó para donar ropa a niñas de bajos recursos en México.

“Yo le pido a ‘Suelta La Sopa’ que deje el acoso conmigo, se lo pido a su productor y a sus conductores. Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo… Ya con ‘Suelta La Sopa’ es así”, aseveró la estrella.

La exesposa de Gabriel Soto continuó mencionando que en varias ocasiones ha sido víctima de acoso por parte del show de Telemundo: “Sé que voy a perder mucho en mi carrera si no me mencionan en ‘Suelta La Sopa’, pero no me importa. Ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre sea lo mismo”.

“No es nada más conmigo, es con mucha gente. Pero al final sí creo que es muy importante que nosotros alcemos la voz y digamos: ‘Este medio de comunicación tiene un acoso personal conmigo'”, agregó la intérprete.

Geraldine Bazán señaló que el público en general se ha dado cuenta del recurrente acoso que sufre por parte de la producción de “Suelta La Sopa” de Telemundo, por lo que consideró oportuno denunciarlos públicamente en medio de la iniciativa en la que varios artistas han dado a conocer que han sido víctimas de acoso.

El equipo de “Suelta La Sopa” reaccionó a las declaraciones de Geraldine Bazán

Los presentadores de televisión Jorge Bernal, Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés se pronunciaron en una reciente transmisión de “Suelta La Sopa” para negar categóricamente que la producción del show esté acosando de manera personal a la actriz Geraldine Bazán.

“Creo que nosotros como cualquier otro programa de espectáculos, hacemos preguntas que no son las más lindas; pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos que son los que les interesa acerca de tu vida. Espero que no sea cierto que te sientas acosada por nosotros”, declaró Jorge Bernal.

“Yo creo que a Geraldine le ha molestado que en este programa seamos objetivos a diferencia de otros programas que han hecho todo lo contrario, que han apoyado a Geraldine al 100% sin dejar ver el otro punto de vista. Nosotros aquí hemos mostrado los dos puntos de vista, algunos hemos defendido a Geraldine en algunos momentos y en otros momentos hemos criticado algunas cosas que ha hecho, eso a ella le molesta”, aseguró Juan Manuel Cortés.

“Independientemente del sentimiento que está expresando Geraldine Bazán, nosotros aquí en el programa reconocemos lo que es ella como mujer, madre y como actriz. Pero también es cierto que hemos tenido que hacer uso de situaciones de su vida personal y también de la contraparte para comentarla aquí en el programa sin tomar partido, simplemente haciendo valer nuestro ejercicio periodístico y sobre todo, ella es una figura pública. Aquí no cabe para nada la palabra acoso”, destacó Luis Alfonso Borrego.

Por su parte, Aylín Mújica señaló que entiende la posición de Geraldine Bazán al tener que lidiar constantemente con los medios de comunicación que le preguntan sobre Gabriel Soto, su expareja y padre de sus dos niñas. Sin embargo, la actriz y conductora de televisión cubana prefirió no ahondar en detalles sobre si su colega ha sido víctima de acoso.