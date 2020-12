Gabriel Soto habla sobre su video ‘porno’: ¿Qué dijo el actor?: [VIDEO]

Gabriel Soto se volvió tendencia desde el lunes pasado, luego de que circulara un video íntimo en el que el actor aparecía masturbándose.

El clip comenzó a rodar por redes sociales de manera descontrolada, haciendo que algunos usuarios más allá de la curiosidad por ver el contenido del clip, que era privado, incluso crearan toto tipo de memes y comentarios sobre el material.

Y aunque inicialmente el galán de telenovelas solo había dicho en sus redes las frases “Pues que les digo…Disfruten!” y “Vaya violación a mi intimidad!!!”, Soto decidió encarar la situación de manera directa y compartió un video en el que se refirió de manera frentera a lo sucedido y a sus imágenes explícitas.

GABRIEL SOTO HABLA DE SU VIDEO !!Video de Gabriel Soto 2020-12-21T20:00:26Z

El novio de Irina Baeva empezó advirtiendo que el video no es reciente y dejó claro que fue robado de sus cuentas privadas, ya que su intención jamás fue que saliera a la luz y menos de semejante manera.

“Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues qué les digo, una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, comentó Soto en el video, que te presentamos aquí.

El actor de telenovelas como “Antes muerta que Lichita”, “las vías del amor” y “Sortilegio”, aprovechó su comentario para pedir respeto sobre el tema, a fin de no afectar a sus hijas y a su novia.

¿Gabriel Soto filmó el video erótico mientras estaba con Geraldine Bazán? | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Gabriel Soto está en el ojo del huracán tras filtrarse un video sexual del actor, el que pudo haber sido mientras andaba de romance con ¿Geraldine Bazán? Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares… 2020-12-21T23:03:12Z

“Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja”, dijo el mexicano de 45 años.

El programa Suelta la sopa habló con Irina Baeva sobre el escándalo suscitado con el video íntimo, y dejó claro que apoya pelnamente a su novio en este difícil momento.

“Gabriel tiene todo mi apoyo y mi confianza, pido que todos tengamos respeto, porque hay dos niñas de por medio y como no fue en mi año, no me corresponde a mí comentar”, dijo la actriz de manera tajante.

Cabe destacar que la publicación del video íntimo de Soto viola no solamente la intimidad y vulnera los derechos del actor sino que además es considerado un delito.

