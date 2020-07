Rodolfo Salas habla sobre su personaje en “Médicos, línea de vida” (+ENTREVISTA)

View this post on Instagram

¿Están listos para este estreno en @univision? ⚕️ . RODOLFO SALAS llega a UNIVISION con MÉDICOS 13 de Julio de 2020 – Miami, FL. – Un hospital de especialidades médicas que alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina será el escenario donde transcurrirán las tramas de 'Médicos', la nueva serie estelar de UNIVISIÓN en donde el actor Rodolfo Salas comparte créditos protagónicos con Livia Brito y Daniel Arenas. Recordado por su extraordinario personaje antagónico de Daniel Valencia, en la súper producción de Telemundo 'Betty En New York', Rodolfo Salas asume un nuevo reto en Televisa, que llega ahora a las pantallas de UNIVISIÓN, de la mano de Luis Luyando Management y Palomera Group. La teleserie grabada en México bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro, es una historia original basada en la realidad del servicio de salud en México que, además de entretener, busca informar al televidente. La ficción, que tiene como hilo conductor la vida del paciente mexicano, contará con un grupo de experimentados médicos como protagonistas interpretados por rostros conocidos de la pequeña pantalla. En la historia, el actor Rodolfo Salas, interpreta al Dr. Arturo Molina, Médico cirujano, responsable, trabajador, con gran experiencia y preparación. Un hombre de gran corazón que siempre se preocupa por sus pacientes. Es empático, honesto y le dedica tiempo y atención a cada uno de ellos. “Cuando el Dr. Arturo Molina entra a quirófano, sus debilidades y dilemas personales quedan atrás. Salvar la vida del paciente se convierte en su única prioridad”, comenta Rodolfo Salas sobre su personaje en 'Médicos'.