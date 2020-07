Chiquis Rivera confirma que dio positivo a Coronavirus

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial en Instagram, Chiquis Rivera dio a conocer que dio positivo a una prueba de Coronavirus, esto después de un fin de semana que viajó a San Diego, California. La cantante confirmó la noticia en horas de la tarde de este jueves 9 de julio.

“Me la hice de nuevo el día de ayer porque como ustedes saben me había ido a San Diego este fin de semana y pues dije: ‘Ok, me quedé en un hotel’. Quiero tomar precauciones y me hice el test ayer y pues me llegaron hoy a las diez de la mañana más o menos que pues que sí, que tengo COVID-19”, afirmó Rivera en un fragmento de su transmisión en Instagram.

La cantante continuó mencionando: “Les quería dejar saber, yo la verdad sentí la importancia de hacer este live porque yo la verdad en lo que cabe me siento muy bien, si la verdad me sentía un poquito cansada; pero también pensé porque ayer hice ejercicios y me sentí un poquito rara.”

Chiquis afirmó que hasta los momentos no ha presentado síntomas mayores en relación con el peligroso virus: “No tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, no más me siento un poquito como les dije cansada; pero de ahí estoy bien.”

Durante la transmisión, la estrella con raíces mexicanas también declaró que es la tercera prueba de diagnóstico de COVID-19 a la que se somete, pero esta vez a diferencia de las ocasiones pasadas, dio positivo para el virus que ha causado estragos en estados como California, lugar en donde reside de manera permanente.

“Pues básicamente me hice la prueba del COVID, es la tercera vez que me lo hago por precauciones y una vez porque quise ver a mi abuelita y quería saber que yo estaba bien antes de ir a verla”, expresó.

Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis, también dio positivo a COVID-19, fue a través de su perfil oficial en Instagram en donde confirmó la penosa noticia: “Bueno como ya saben, Chiquis y yo salimos positivos del COVID. De verdad que no sentimos nada, pero a mí se me hace absurdo que tengas que pagar $200 o $150 para una prueba de COVID.”

Chiquis interrumpió a su esposo para mencionar que está en desacuerdo con que los ciudadanos deban pagar para someterse a una prueba de diagnóstico en los Estados Unidos: “Eso está mal, malísimo… El gobierno debe de pagarlo, que eso no sea tan difícil de hacer. No entiendo por qué… Ayer nos cobraron $250 por prueba, por cada uno.”