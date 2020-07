Jennifer López compra millonaria propiedad en California

La afamada actriz y cantante Jennifer López acaba de adquirir una nueva propiedad con energía solar en California por la sorprendente suma de $1.365 millones de dólares, de acuerdo con información reseñada por PageSix.

De acuerdo con el sitio web, López está viviendo una rigurosa cuarentena con su prometido Alex Rodríguez en una lujosa propiedad en los Hamptons en Long Island, Nueva York; pero eso no le ha impedido adquirir una nueva casa en California con tres habitaciones en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

Mansion Global ha confirmado que la estrella con raíces puertorriqueñas a través de una compañía inmobiliaria cerró un millonario acuerdo por una propiedad remodelada que data de 1948, ubicada en el exclusivo vecindario de Encino en Los Ángeles. La compra se concretó en el mes de junio de 2020.

Variety que fue uno de los primeros medios de comunicación en reseñar la noticia, señaló que fue una compra relativamente modesta en comparación a las propiedades que Jennifer López y Alex Rodríguez han adquirido en el pasado.

El portal especializado en noticias de entretenimiento mencionó que la colección de propiedades de López y Rodríguez está valorada en decenas de millones de dólares. Por los momentos, los representantes de la cantante no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la compra de la nueva propiedad.

Esta nueva propiedad de Jennifer López está inspirada en un ambiente colonial español con techos inclinados de color rojo con paneles solares. En el interior, el techo inclinado y una planta abierta le dan a la casa de 2.200 pies cuadrados una sensación de amplitud, a juzgar por las imágenes divulgadas por diversos medios de comunicación.

La nueva propiedad de la intérprete de “On The Floor” viene con algunos lujos adicionales que incluyen: Una oficina conectada con el garaje, jardines de bajo mantenimiento, una suite principal completamente renovada con una bañera flotante y un apartado que cuenta con todos los recursos necesarios para trabajar desde casa.

La propiedad que acaba de adquirir la “Diva del Bronx” fue comprada hace menos de un año por una persona por el valor de $1 millón para renovarla completamente y posteriormente venderla con un precio mucho más elevado.

El mercado de venta y compra de residencias de lujo en Los Ángeles se recuperó satisfactoriamente en el mes de junio después de una caída significativa con la crisis económica y de salud pública que se vive en Estados Unidos con la pandemia del COVID-19.