Jacky Bracamontes de luto: ¿Quién se le murió a la estrella?

A través de su cuenta oficial en Instagram, la actriz y presentadora de televisión mexicana Jacky Bracamontes anunció que sufrió la irreparable pérdida física de un familiar, en especifico de una tía. Sin embargo, Bracamontes no profundizó en detalles sobre el lamentable suceso.

“Te nos adelantaste tía Mary… Te vamos a extrañar mucho!”, puntualizó la estrella a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram.

Desde que inició la cuarentena a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, Jacky Bracamontes y su familia han estado viviendo la contingencia en su lujosa residencia en la ciudad de Miami en Florida.

¿Cuáles son los próximos proyectos profesionales de Jacky Bracamontes?

Recientemente, Jacky Bracamontes fue confirmada por Telemundo como una de las estrellas principales de la nueva telenovela que preparan para la audiencia hispana en los Estados Unidos.

“La Suerte de Loli”, protagonizada por la reconocida actriz mexicana Silvia Navarro como Loli, marcando su debut en la cadena hispana. El drama comedia, que se espera inicie grabaciones este año y estrene en el 2021, también incluirá una participación especial de la estrella mexicana, Jacky Bracamontes”, así lo reseñó Telemundo en su sitio web oficial.

El nuevo proyecto de Bracamontes marca su gran regreso a las telenovelas después de largos años alejada de los proyectos dramáticos.

La ultima telenovela en la que participó Bracamontes fue “Sortilegio” en el año 2009. En el proyecto producido por Carla Estrada para Televisa, Jacqueline Bracamontes compartió rol protagónico con William Levy, uno de los galanes más cotizados en la industria de las telenovelas de habla hispana.

Conoce más sobre la historia de “La Suerte de Loli”, producción original de Telemundo que contará con la participación especial de Jacky Bracamontes

“La Suerte de Loli sigue la historia de Loli, una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre, que vive su vida sin ningún compromiso. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga”, puntualizaron en el sitio web de Telemundo.

La Suerte de Loli: Silvia Navarro se une a Telemundo | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Silvia Navarro ahora será parte de la familia de Telemundo en la nueva producción "La Suerte de Loli", marcando su debut en esta cadena y con una participación especial de Jacky Bracamontes. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Official page: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: http://bit.ly/UnNuevoDiaYT Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV La Suerte de Loli: Silvia Navarro se une a Telemundo | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/unnuevodia 2020-06-16T16:54:06Z