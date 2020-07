Alicia Machado revela la identidad del padre de su hija: ¿Quién es?

En una entrevista exclusiva con el programa de televisión mexicano “Ventaneando”, Alicia Machado reveló la identidad del padre de su primogénita, Dinorah Valentina Hernández. Se trata del empresario mexicano Rafael Hernández Linares, de acuerdo con información reseñada por Ventaneando en Youtube.

“Mi hija vivió conmigo, mi hija sabe las verdades que tiene que saber, mi hija tiene todas las respuestas que ella necesita saber, ella tiene su relación conmigo y tiene su relación con su papá”, expresó Machado en el primer fragmento de la entrevista.

La reina de belleza venezolana continuó mencionando: “Para ella ese señor es su papá, ella lo ama y lo quiere, yo le he alimentado a ella esa otra relación que no tiene nada que ver conmigo y que gracias a Dios, ese señor al día de hoy, él y yo somos amigos. Yo no le tengo rencor ni él a mí, él con su vida y yo con la mía.”

Asimismo, la afamada actriz confesó que su hija le pidió viajar en medio de la pandemia del COVID-19 a México para pasar las vacaciones de verano con su familia paterna:

“Mi hija está de vacaciones, me pidió ir a México, pues ella también quiere compartir con su familia paterna y pues, tengo que ir; no ha sido fácil. Ya se me graduó, ya pasó a sexto grado y no sé en qué momento se hizo grande.”

¿Cuándo nació Dinorah Valentina Hernández?

Alicia Machado, considerada una de las mujeres más influyentes de la industria del entretenimiento de habla hispana, dio a luz a su primogénita Dinorah Valentina Hernández en el año 2008. En ese momento para los millones de fanáticos de Machado la identidad del padre de su hija era todo un misterio.

Alicia Machado y su hija han vivido gran parte de su vida en territorio estadounidense, madre e hija vivían en California y recientemente se mudaron a Florida para que la estrella venezolana pueda seguir desarrollando su carrera artística en las importantes cadenas televisivas que cuentan con su sede principal en la ciudad de Miami.

Recientemente, la recordada Miss Universo 1996 fue confirmada como una de las celebridades invitadas en la nueva temporada de “Nuestra Belleza Latina” que se estrenará próximamente por Univision.