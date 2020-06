Alicia Machado dedica emotivo mensaje a su hija: ¿Por qué?

Alicia Machado se pronunció a través de su cuenta en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su hija Dinorah Valentina Hernández por su cumpleaños número 11 que se celebra este miércoles 25 de junio de 2020. La pequeña Dinorah es la única hija de la talentosa Miss Universo 1996.

“Hoy es un día especial! Esta princesa Valiente, buena, noble, inteligente, amiga, compañera la más amorosa de las niñas del universo! Esta de cumpleaños. Feliz cumpleaños mi amor ! Te amo hoy mañana y toda la vida! Nos vamos de día de chicas lunch family lunch ! Love you 😘 happy birthday”, afirmó Machado.

La reina de belleza y actriz venezolana se convirtió en madre de la adorable Dinorah el 25 de junio de 2008.

Desde entonces, Machado se ha abocado por educar a su hija de la mejor manera posible y alejada de los medios de comunicación de habla hispana que a lo largo de los años la han acosado para que revele la identidad del padre de la niña, cuya identidad se ha mantenido en anonimato hasta la actualidad.

La publicación de Alicia Machado contó con más de 9 mil likes y alrededor de 400 comentarios de felicitaciones por parte de los seguidores de la reina de belleza:

“FELIZ CUMPLE PRINCESA!!!!”, “Preciosasaaaaa! FELIZ CUMPLE Dinorah bella!!!!”, “Feliz cumpleaños para esta muñeca bella!”, “Feliz cumpleaños princesa hermosa!!!!!!!”, “Hermosa tu princesa Alicia dios la bendiga”.

Algo que llamó la atención de los seguidores de la estrella de venezolana fue que la pequeña Dinorah aparece luciendo su cabello teñido de azul turquesa: “Que belleza!!! Le luce el azul”, “El cabello”, “Que lindo ese cabello verde, felicidades a esa princhipezza”, “La manera en que esta vestida La Niña y sus mechones de color love it”.

Alicia Machado habló recientemente sobre la identidad del padre de su hija

En entrevista con Lourdes Stephen para su canal oficial en Youtube, Alicia Machado reveló si su hija Dinorah Valentina conoce la identidad de su padre y si sostiene algún tipo de contacto con este misterioso hombre:

“La que se puede, sí. Ella sabe su vida, ella sabe su relación, ella tiene 11 años. Yo soy la mamá de Dinorah Valentina, ella no es la hija de Alicia Machado. Dinorah Valentina no me hace esas preguntas porque ella no vive con Alicia Machado, ella vive con su mamá… Y su mamá le ha explicado y le ha dicho la realidad de lo que hay detrás del personaje de Alicia Machado.”

ALICIA MACHADO, SIN FILTRO! Controversia, amor, salud y MÁS!#LourdesStephen #AliciaMachado #famosos Qué le hizo Trump? Quién es el padre de su hija? Volvió el cáncer de mama? Cuál fue la controversia con la hija de Mirka Dellanos? Todo eso y mucho más en esta plática SIN FILTRO con la beldad venezolana, Alicia Machado!

