Alicia Machado VS. Jennifer López: ¿Qué sucedió?

Alicia Machado es una de las personalidades de la industria del entretenimiento que no se limita al momento de brindar su punto de vista sobre un famoso o de un tema en específico. En unas recientes declaraciones en redes sociales, Machado criticó a Jennifer López por su aspecto físico.

Los comentarios por parte de Machado llegan después de que López compartió una serie de fotografías y vídeos en donde se puede ver luciendo su abundante cabellera rizada mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en la playa en compañía de sus familiares.

“Sorry pero el pelo necesita un tratamiento urgente! Aguacate con aceite de olivo!”, fue la reacción por parte de la reina de belleza después de ver el cabello rizado de López.

El comentario por parte de Alicia Machado desató un sinfín de críticas por parte de los seguidores de Jennifer López: “Alicia estás sintiendo envidia de JLO, no le das ni por los tobillos”, “Yo creo que JLO no sabe ni siquiera quién es Alicia Machado”, “Ardida, ya quisieras ser como JLO”, “Eso es puro show para que hablen de ella”, “Esa mujer sólo criticando a otras, mejor que busque algo que hacer”, “Quería sonido porque la pobre no suena”.

Algunos usuarios en redes sociales salieron en defensa de Machado: “Eso no es criticar, sólo le está dando un consejo de belleza. Siempre malinterpretan todo”, “Le dio una sugerencia, no es crítica. Qué mal que hagan estas cosas”, “No es crítica, es un consejo”, “Lo leí como un consejo”, “Es un simple consejo, no le veo lo malo”, “Por lo que leo le está haciendo una sugerencia”.

En el pasado, Alicia Machado ha estado inmersa en grandes polémicas después de ofrecer declaraciones respecto a personalidades como Larry Ramos (esposo de Ninel de Conde) y Lorenzo Méndez, ex pareja de la cantante Chiquis Rivera.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre Lorenzo Méndez?

Alicia Machado dice que no le gusta Lorenzo Méndez para Chiquis Rivera | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado, quien es amiga cercana de Chiquis Rivera, confiesa su descontento con Lorenzo Méndez y dice que nunca le gustó para la hija de Jenni Rivera. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares… 2020-09-17T22:50:07Z

A mediados del mes de septiembre de 2020, Alicia Machado dejó sin palabras a toda la audiencia del show “Suelta La Sopa” al asegurar que las posibles adicciones por parte de Lorenzo Méndez pudieron haber sido la detonante en su separación de Chiquis Rivera.

“Mi frase favorita: ‘Todo lo que entra brincando, sale saltando’, volvemos a lo mismo: ‘Lo que empieza mal, termina mal’. A mí honestamente… Yo como mamá sentimental de Chiquis, a mí él nunca me ha gustado, a mí él no me gusta para ella… No me gusta, no sé por qué… Yo siento que hay algo ahí, alguna rivalidad, quizás profesional… No lo sé… Y hay otro elemento muy importante, señores… Las adicciones destruyen matrimonios”, comentó Machado en ese momento.

La también cantante concluyó sosteniendo que Méndez tiene problemas de adicciones: “Las adicciones no son fáciles, él tiene problemas de adicciones y quién sabe qué está pasando ahí”.

Por su parte, Lorenzo Méndez no emitió ningún tipo de declaración en relación a los fuertes comentarios por parte de Machado.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre el actual esposo de Ninel Conde?

Alicia Machado le manda tremendo consejo a Ninel Conde | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado le da un consejo a su amiga Ninel Conde, en medio a la polémica por las demandas que enfrenta su novio Larry Ramos. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2020-09-14T23:10:34Z

En el mes de septiembre de 2020, Alicia Machado fue una de las presentadoras invitadas del show “Suelta La Sopa” de Telemundo. Durante su participación, Machado arremetió en contra de Larry Ramos, actual esposo de la actriz mexicana Ninel Conde.

“El señor (Larry Ramos) tampoco es el Príncipe Harry de Inglaterra. Nosotras las mujeres del espectáculo desgraciadamente estamos expuestas a que se nos acerquen personas de mala procedencia o personas que no se sabe de dónde sacan el dinero”, aseguró la reina de belleza al referirse al escándalo de supuesto fraude y enriquecimiento ilícito por parte de Larry Ramos.

Asimismo, Alicia Machado le ofreció un valioso consejo a Ninel Conde a la hora de hacer pública una relación amorosa con una persona ajena a la industria del entretenimiento: “Yo creo que hay que googlear a la gente antes de meterse con alguien o hacerlo público”.

