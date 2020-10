Alicia Machado confesó que intentó suicidarse: ¿Quién fue el culpable de su drástica decisión?

En una reveladora y emotiva entrevista con la productora de televisión Luz María Doria para su show digital “Charlas con Luz”, Alicia Machado reveló que intentó suicidarse en dos ocasiones como consecuencia del bullying que recibió por su notable aumento de peso como Miss Universo en el año 1996.

En entrevistas con diversos medios de comunicación, Machado confesó que Donald Trump, quien en ese momento presidía la organización Miss Universo, llegó a tildarla de “Miss Piggy” por su aumento de peso después de ser electa como la mujer más bella del Universo.

La reina de belleza reveló en su entrevista con Luz María Doria que pese a los años que han pasado desde que fue electa como Miss Universo, hasta la fecha no puede olvidar los vergonzosos momentos que vivió al ser expuesta a los medios de comunicación por las libras de más que ganó durante su año de reinado:

“Yo tuve una recaída, en el 2016 en la elecciones. Yo tenía 16 años limpia. Yo me tardé casi 6 años, yo tuve dos intentos de suicidio”, manifestó Machado al momento de revelar que intentó suicidarse en dos ocasiones en el pasado.

La actriz fue muy sincera en la entrevista al mencionar que ha batallado con la bulimia, anorexia y hasta con un diagnóstico de cáncer, adversidades en el ámbito personal que logró superar con éxito y que la fortalecieron como mujer: “Yo sufrí de bulimia y anorexia crónica, fui adicta a las anfetaminas por casi 5 años”, mencionó Machado en un fragmento de su conversación con la productora del show ‘Despierta América’ de Univision.

¿Alicia Machado perdonaría a Donald Trump?

Al momento de ser cuestionada sobre si perdonaría a Donald Trump por haberla humillado en reiteradas ocasiones mientras él presidía la organización Miss Universo y ella cumplía funciones como reina electa, la también empresaria admitió que sí lo disculparía y que la mejor manera del actual presidente de los Estados Unidos de remendar el daño que le ocasionó, sería ayudando al pueblo venezolano en la difícil crisis que están viviendo.

En el año 1997, Trump llegó a obligar a Alicia Machado a entrenar frente a los principales medios de comunicación del mundo como medida de sanción por su aumento de peso durante su año de reinado como Miss Universo, una experiencia que la marcó de por vida.

¿Alicia Machado votaría por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos?

A mediados del mes de septiembre, Alicia Machado estuvo cumpliendo funciones como presentadora invitada en el show televisivo ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo, por lo que no desaprovechó la oportunidad para responder si apoyaría a Donald Trump en los próximos comicios electorales de los Estados Unidos, esto debido a que actualmente es ciudadana americana y puede ejercer su derecho al voto.

“Yo jamás en la vida (votaría por Donald Trump), es que iría en contra de mi naturaleza humana votar por él. Es que creo que este año no voy ni a votar, este año no voy a votar”, aseveró Machado en ese momento.

La estrella venezolana aclaró que no tiene nada en contra del actual presidente de los Estados Unidos, pero manifestó que nunca olvidará y dejará de denunciar públicamente la “violencia y agresión” que vivió hace 24 años de su vida durante su año de reinado como Miss Universo 1996.

¿En qué año Alicia Machado fue electa como Miss Universo?

Alicia Machado fue coronada como la mujer más bella del universo en la edición del año 1996 del certamen de belleza Miss Universo que se celebró en el ‘Aladdin Theatre for the Performing Arts’ de Las Vegas en el mes de mayo de 1996, siendo la cuarta mujer venezolana en lograr la hazaña.

Donald Trump, conocido como uno de los empresarios más poderosos de los Estados Unidos, en ese momento se desempeñaba como director de la organización Miss Universo, certamen de belleza que posteriormente decidió vender para dedicarse de lleno a su carrera política.

