¿Alicia Machado apoya a Donald Trump en las elecciones presidenciales?

Hoy fue un día precioso 😍 Recién coronada como #MissEarth2020 SENTIMENTAL 😭 un equipo ganador , cámaras 🎥 en la mañana @federicodiazz y más cámaras en la tarde @sueltalasopatv @telemundo @telemundointl con la única intension de sacarlos de la rutina de generar pensamientos 💭 simpáticos y de empatía no solo para hacerlos felices si no para agasajar mi alma con la presencia de mis admiradores y personas que me demuestran su cariño después de tanta soledad e incertidumbre Les Agradezco inmensamente sus muestras de amor y de solidaridad siempre conmigo y lo que hacen por mi lo hacen por el bienestar de mi pequeña princesa 👸 gracias 😊 si yo soy feliz mi hija también y eso se los debo a ustedes! Estos tiempos de pandemia te descubres a ti mismo y hoy estoy haciendo desarrollándome en nuevas actividades que no pensé jamás realizar pero con la maravillosa sensación de comenzar de nuevo de aprender todo y más de lo que me falta por aprender con ese nerviosismo que te da una nueva ilusión gracias hace mucho tiempo no me sentía nuevamente con ganas de conquistar el universo una vez más! Los amo ! #actriz #conductora #madre #amiga #businesswoman #amadecasa 🤪🤪🤪 si se puede !