Walter Mercado: Estrenan documental sobre su vida, ¿cuándo, dónde?

Netflix recientemente anunció el estreno de un nuevo documental basado en la vida del afamado astrológico puertorriqueño Walter Mercado, quien murió en el año 2019 en un reconocido hospital de San Juan, Puerto Rico.

“Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado” es el nombre del documental biográfico que se estrenará el próximo 8 de julio en la plataforma de streaming.

Los galardonados documentaristas Cristina Costantini y Kareem Tabsch fueron los encargados de dirigir “Mucho Mucho Amor”, mientras que Alex Fumero se encargó de la producción del importante documental que tiene muy ansiosos a la audiencia hispana por su esperado estreno.

Personalidades como Raúl de Molina, Eugenio Derbez, Jorge Ramos, Anderson Cooper, Lin-Manuel Miranda y Cristina Saralegui son algunas de las personalidades que aparecen en el tráiler que fue publicado en todas las plataformas digitales de Netflix en horas de la noche de este lunes 29 de junio.

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado | Tráiler oficial | Netflix
Todos los días, durante décadas, Walter Mercado —el extravagante astrólogo y psíquico puertorriqueño que desafió las normas de género— cautivó a más de 120 millones de espectadores con su mensaje de amor y esperanza. Luego, desapareció misteriosamente. Los galardonados documentaristas Cristina Costantini y Kareem Tabsch dirijen MUCHO MUCHO AMOR, producido por Alex Fumero.
El mítico, adorable y deslumbrante astrólogo Walter Mercado desapareció en el apogeo de su fama. Este emotivo documental revela por qué.

Conoce más sobre lo que viene en Mucho Mucho Amor, el nuevo documental biográfico de Netflix basado en Walter Mercado

En el adelanto oficial de la plataforma de streaming podemos apreciar que diversas personalidades brindaron su testimonio sobre lo que pudo haber sucedido con Walter Mercado después de su abrupta y misteriosa desaparición de la vida pública.

Uno de los testimonios más polémicos que va a poder disfrutar la audiencia hispana en el documental es el del reconocido actor y humorista mexicano Eugenio Derbez, quien afirmó que la desaparición de Mercado de la vida pública se debe a un posible temor de envejecer frente a las cámaras.

Por su parte, Netflix despierta el interés de todos con la llamativa sinopsis del proyecto:

“El mítico, adorable y deslumbrante astrólogo Walter Mercado desapareció en el apogeo de su fama. Este emotivo documental revela por qué. Todos los días, durante décadas, Walter Mercado —el extravagante astrólogo y psíquico puertorriqueño que desafió las normas de género— cautivó a más de 120 millones de espectadores con su mensaje de amor y esperanza. Luego, desapareció misteriosamente. Los galardonados documentaristas Cristina Costantini y Kareem Tabsch dirijen MUCHO MUCHO AMOR, producido por Alex Fumero.”

¿Cuándo y de qué murió Walter Mercado?

En el mes de noviembre de 2019, miles de hispanos lloraron la sorpresiva muerte del astrólogo Walter Mercado, quien murió de insuficiencia renal en un Hospital de San Juan en Puerto Rico.

De acuerdo con NY Times, su muerte fue confirmada por un representante del centro de salud: “Su muerte fue confirmada por Sofía Luquis, una vocera del hospital. La causa fue insuficiencia renal, según dijo Betty Benet Mercado, su sobrina.”