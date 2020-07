¿Quiénes están nominados a “Premios Juventud 2020”?

La Más Picosa (Canción Regional Mexicana con letras picosas)

Spicy Regional Songs (Regional Mexican songs with “spicy” lyrics)

· ‘Amor tumbado’ – Natanael Cano

· ‘Cosas de la clica’ – Herencia de Patrones

· ‘El amor no fue pa’ mí” – Grupo Firme ft. Banda Coloso

· ‘El circo’ – El Fantasma

· ‘Yo ya no vuelvo contigo’ – Lenin Ramírez ft. Grupo Firme

El Traffic Jam (Canción que disfrutas, aunque estés en el tráfico) The Traffic Jam (Songs you listen to while stuck in traffic) · ‘China’ – Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin · ‘Escondidos’ – La Adictiva · ‘Me quedaré contigo’ – Pitbull X Ne-Yo ft. Lenier & El Micha · ‘No elegí conocerte’ – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga · ‘Que tire pa’ ‘lante’ – Daddy Yankee

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) Can’t Get Enough Of This Song (Songs you can’t stop singing) · ‘Mi meta Contigo’ – Banda Los Sebastianes · ‘Pegao’ – CNCO ft. Manuel Turizo · ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ – Black Eyed Peas & J Balvin · ‘Se me olvidó’ – Christian Nodal · ‘Tusa’ – Karol G ft. Nicki Minaj

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración) The Perfect Mix (Best collaboration song) · ‘China’ – Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin · ‘Indeciso’ – Reik, J Balvin & Lalo Ebratt · ‘Pegao’ – CNCO ft. Manuel Turizo · ‘Qué maldición’ – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga ft. Snoop Dogg · ‘Qué pena’ – Maluma ft. J Balvin

El Cuarentema (Canciones nacidas durante la cuarentena)

The Quarentune (Songs born during quarentine)

· ‘Cuando amanezca’ – Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean, Feid

· ‘Color esperanza (2020]’ – Artistas múltiples: Diego Torres, Nicky Jam, Reik, Camilo, Farruko, Rubén Blades, Camila, Carlos Vives, Mau y Ricky, Thalía, Leslie Grace, Rauw Alejandro, Prince Royce, Pedro Capó, Kany García, Leonel Garcia, Río Roma, Diego El Cigala, Jorge Villamizar, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Coti Sorokin, Lali, Gente de Zona, Fonseca, Dani Martín, Manuel Turizo, Ángela Torres, Ara Malikian, Dilsinho

· ‘El mundo afuera’ – Alejandro Sanz

· ‘El tiempo pasa (Cuarentena)’ – Farruko

· ‘En casita’ – Bad Bunny

· ‘Es hora de unirse’ – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

· ‘Esta cuarentena’ – Abraham Mateo

· ‘I believe that we will win’ – Pitbull

· ‘Resistencia’ – Kendo Kaponi

· ‘Tomar distancia’ – Piso 21

Colaboración OMG (Colaboraciones inesperadas)

OMG Collaboration (Unexpected collaborations)

· Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga & Snoop Dog – ‘Qué maldición’

· Natanael Cano & Bad Bunny – ‘Soy el diablo (remix)’

· Reykon & Willie Colón – ‘Perriando (La murga remix)’

· Shakira & Anuel Aa – ‘Me gusta’

· T3r Elemento & Farruko – ‘Del barrio a la ciudad’

Está En Todas… (El artista con los que todos quieren cantar)

And Featuring… (The artist that everyone wants to sing with)

· Anuel AA

· Daddy Yankee

· J Balvin

· Manuel Turizo

· Natti Natasha

Quiero Más (Artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

Can’t Get Enough (Artist that I follow on social media that I always want to see)

· Bad Bunny

· Frida Sofía

· Jennifer Lopez

· Karol G

· Sebastián Yatra

Juntos Encienden Mis Redes (Parejas o amigos que más comparten sus redes)

Together They Fire Up My Feed (Couple or friends that appear on each others’ feeds)

· Camila Cabello y Shawn Mendes

· Karol G y Anuel Aa

· Nicky Jam y Cydney Moreau

· Rosalía y Kylie Jenner

· Sebastián Yatra y Mau y Ricky