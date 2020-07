¿Alicia Machado interpretará a Jenni Rivera en el cine?

Hace unos dias, la familia Rivera confirmó que ya se encuentran trabajando en la película biográfica de Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en México en el mes de diciembre de 2012. La lista de actrices que les gustaría interpretar a la “Diva de la Banda” es muy larga, pero Alicia Machado fue una de las que aclamó participar en un casting para sorprender a la familia Rivera y alzarse con el rol protagónico.

A través de una publicación en la cuenta en Instagram de Despierta América, Machado manifestó de manera pública su deseo de interpretar a la inolvidable cantante:

“Ojalá y me consideren por lo menos aunque sea para hacer la audición. Me han propuesto varias veces y es todo un reto para mí. @alepalomera1 es mi manager. Aquí estoy! No cualquiera puede interpretar a la Diva de la Banda.”

Alicia Machado se postula en redes para protagonizar la película de Jenni RiveraDespués que la familia Rivera confirmara que están planeando producir una película biográfica de 'La Diva de la Banda', Alicia Machado aseguró en sus redes sociales que le gustaría que la invitaran a audicionar para dicho proyecto. Algunos internautas le expresaron que tal vez no es una buena opción para el papel, hecho que hizo que la actriz les respondiera de esta manera. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE http://bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO OFICIAL http://www.univision.com/despiertaamerica FOLLOW US IG: https://www.instagram.com/despiertamerica/ FB: http://facebook.com/despiertamerica TW: https://twitter.com/despiertamerica En Despierta América encontrarás consejos, recetas, entrevistas exclusivas, noticias, rutinas para ponerte en forma y mucha diversión. Karla Martínez, Alan Tacher, Satcha Pretto, Carlos Calderón, Francisca Lachapel y Raúl González, te esperan de Lunes a Viernes 7AM/6C por #Univision 2020-07-03T19:49:13Z

Sin embargo, los detractores no tardaron en llegar y fijaron posición en el deseo de Alicia Machado: “@machadooficial ni tiene voz para cantar ni el físico de ella!!!”, afirmó un usuario.

A lo que la ex reina de belleza venezolana respondió: “Uuuuuy no sabes nada, voz me sobre pero decidí ser un actor que canta e interpreta personajes biográficos.”

¿Cómo y cuándo falleció Jenni Rivera?

Jenni Rivera, considerada una de las grandes voces de la música regional mexicana, falleció en un trágico accidente aéreo que ocurrió en horas de la madrugada del 9 de diciembre de 2012 en Iturbide, Mexico, una zona muy cercana a Monterrey.

En ese momento, el mundo entero lloró la muerte de “La Diva de la Banda”, una de las mujeres más influyentes en la música regional mexicana. Los restos mortales de Jenni Rivera descansan en el cementerio “All Souls Cemetery” en Long Beach, California.

El patrimonio de Jenni Rivera estaba valorado en $25 millones de dólares al momento de su muerte. Durante muchos años, fue una de las cantantes más rentables para espectáculos musicales en tierras mexicanas y en varias ciudades de los Estados Unidos.

En la actualidad, Chiquis Rivera sigue los pasos de su talentosa madre con una carrera artística en la industria de la música, en especifico en el género regional mexicano. Recientemente lanzó su nuevo álbum musical “Playlist” que se ha posicionado muy bien en las principales carteleras musicales.

¡Familia Rivera devastada por muerte de Jenni!Familia Rivera devastada por la terrible noticia de la muerte de Jenni. Conoce más de los espectáculos: Visita el sitio oficial: http://www.aztecaamerica.com/ventaneando Síguenos en Twitter: https://twitter.com/VentaneandoUS Danos like en Facebook: http://www.facebook.com/VentaneandoUS 2012-12-12T16:45:27Z