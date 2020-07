Naya Rivera: Nuevos detalles sobre la búsqueda de la actriz

Las autoridades de California han dado a conocer los métodos que están utilizando en la búsqueda de la actriz Naya Rivera, mejor conocida por interpretar a Santana López en la exitosa serie televisiva “Glee”, quien se presume que está muerta después de desaparecer el pasado miércoles 8 de julio de un bote alquilado que se encontraba en el Lago Piru al sur de California.

La búsqueda del cuerpo de Rivera finalizó alrededor de las 8:00 PM, hora local de California, durante este viernes 10 de julio, esto después de que se volvió peligroso para los buzos. Las operaciones de búsqueda se reanudaron a las 6:00 AM, hora local de California, de este sábado 11 de julio.

El viernes, debido a las turbias aguas, la policía decidió cambiar la estrategia de búsqueda y comenzaron a utilizar tecnología avanzada, incluido el sonar, esto de acuerdo a información reseñada en exclusiva por USA Today.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, todavía no se han encontrado restos de Naya Rivera.

La Policía compartió imágenes del vehículo submarino (ROV) que están operando de manera remota para la búsqueda de Rivera, esto a través de su cuenta oficial en Twitter en horas de la tarde de este viernes 10 de julio.

La Policía ha estado navegando el submarino para navegar por las profundidades del lago Piru con la esperanza de dar con el cuerpo de la actriz de origen puertorriqueño.

El clip de 37 segundos muestra el ROV siendo arrojado a las profundas aguas del Lago Piru a través de un cable.

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020