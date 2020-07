Noticias de Reinas: ¿Por qué llora Dayana Mendoza por algo que pasó hace 12 años?

El 14 de julio del 2008, la entonces Miss Venezuela, Dayana Mendoza, logró la hazaña de convertirse en la quinta Miss Universo de su país.

En medio de una majestuosa velada, que tuvo como sede el Crown Convention Center de la ciudad de Nha Trang,en Vietnam, la modelo conquistó al jurado y al público, y se alzó con la corona universal, que recibió de manos de la japonesa Riyo Mori.

Y justo hoy, 14 de julio del 2020, cuando se cumple un aniversario más de aquel momento que marcó su vida y que la catapultó a la fama internacional, la bella ex Miss Universo no quiso dejar pasar la fecha por alto y compartió con sus fieles seguidores la emoción que le da recordar aquella gala.

Dayana Mendoza recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video del momento en que los presentadores del certamen anuncian su nombre como la Miss Universo 2008, y confesó sentirse con el corazón hecho tiritas.

“Miss Universo 2008!!! 🥰🇻🇪🙏🏼 Hoy, hace 12 Años – Today, 12 years ago”, comentó la venezolana, sobre su clip, en el que se aprecia secándose las lágrimas, tras su triunfo.

La pupila de Osmel Sousa admitió además que lo más emocionante para ella fue el momento en que su gente la recibió en Caracas.

“Y lo mejor de todo, fue regresar a Venezuela 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Gracias por Tanto hermosa tierra! 💛🙌🏼🙏🏼 Orgullosa de ser 100% Venezolana”, agregó Dayana, quien minutos más tarde colgó en su Instagram una imagen de aquel vestido amarillo con el que ganó el certamen.

Cabe destacar que aunque aquella competencia tuvo a Dayana como favorita desde el principio del concurso, fue bastante reñida con la Miss Colombia, Taliana Vargas, quien finalmente y tras una respuesta que no encantó mucho, tuvo que conformarse con el segundo lugar, a pesar de que los puntajes finales la daban como la ganadora.

Aunque Dayana supo convencer a los fans de la bella colombiana, una vez tuvo la corona y ejerció su reinado de que ella era una gran Miss Universo, hasta el día de hoy hay missologos apasionados que insisten que la corona era de la Miss Colombia.

MISS UNIVERSE 2008 – EVENING GOWNMiss Universo 2008 Venezuela — Dayana Mendoza Primera finalista Colombia — Taliana Vargas Segunda finalista República Dominicana — Marianne Cruz Tercera finalista Rusia — Vera Krasova Cuarta finalista México — Elisa Nájera Semifinalistas Australia — Laura Dundovic España — Claudia Moro Estados Unidos — Crystle Stewart Italia — Claudia Ferraris Kosovo — Zana Krasniqi Cuartofinalistas Hungría — Jázmin Dammak Japón — Hiroko Mima República Checa — Eliška Bučková Sudáfrica — Tanzey Coetzee Vietnam — Nguyễn Thùy Lâm 2018-03-12T00:11:14Z

Lo cierto es que desde aquella velada del 14 de julio del 2008, Dayana Mendoza inició una exitosa y larga carrera que la ha llevado a convertirse no solamente en una de las Miss Universo más queridas de todos los tiempos, sino también en una gran influencer.



Miss Universe 2008 – swimsuit competition HDMiss Universe 2008, the 57th Miss Universe pageant, was held on 14 July 2008 at the Crown Convention Center in Nha Trang, Vietnam. Dayana Mendoza of Venezuela was crowned by Riyo Mori of Japan as her successor at the end of the event. 80 contestants competed in this year[1] which was broadcast and distributed globally via NBC in English and Telemundo in Spanish to TV outlets in more than 180 countries. The pageant was watched by a live audience of 7,500 and nearly a billion television viewers worldwide.[2] This is the first major US-based television production to take place in Vietnam since the end of the Vietnam War. This is also the first time that the Miss Universe pageant was broadcast in 1080i High-definition. This pageant was held in a contemporary Communist state for the first time as well. The final presentation show was on 8 July, the dress rehearsal on 13 July, and the live telecast on 14 July. Most activities were held successively in Ho Chi Minh City (formerly Saigon), Hanoi, Danang, Hoi An, Ha Long and finally Nha Trang. Jerry Springer, tabloid talk show host and host of NBC's America's Got Talent, and Melanie Brown, a.k.a. "Scary Spice", member of the UK pop group Spice Girls and host of TLC's The Singing Office, presented this year's competition. 2018-03-06T16:40:56Z

A través de sus redes sociales, la bella ex Miss Universo, se ha convertido además en una especie de evangelizadora de la palabra de Dios, mostrando su inmensa fe cristiana.



