TOP 5: Noticias de Reinas -10 de Marzo del 2020

1 Peter 3:3-4 “Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. 4 Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.” * #internationalwomensday #diainternacionaldelamujer 💞👸👸🏻👸🏼👸🏽👸🏾👸🏿💞 1 Pedro 3:-34 “Que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios.” 📸 by @keidymoreno19 💛🙏🏼