Ex Miss Universo Dayana Mendoza ahora promueve la Palabra de Dios: ¿dónde?

En el 2008 Dayana Mendoza fue coronada como Miss Universo, en un evento en el que la Miss Colombia, Taliana Vargas, quien era considerada la gran favorita, ocupó el segundo lugar. Y aunque la venezolana continuó por años con su carrera como modelo y presentadora, ahora ha decidido compartir más su parte religiosa y espiritual, y a través de su blog y sus redes sociales, promueve la Palabra de Dios, recurriendo a pasajes bíblicos.

Aunque en los días en que fue coronada como Miss Universo, Dayana era católica, según se observa en el video en que la anuncian como ganadora, donde se le ve santiguándose, parece que ahora es cristiana, pues en sus escritos menciona mucho frases de los pastores.

Aunque su nuevo rol no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, Dayana ha causado mucho agrado entre quienes encuentran sus publicaciones sobre Dios como algo inspirador y hasta curativo.

En su más reciente publicación sobre Dios, la ex Miss Universo citó el libro de Lucas:9:50, donde hizo referencia sobre “Quiénes están contigo?”.



“No lo detengas”, respondió Jesús, “porque el que no está contra nosotros está por nosotros”, parafraseó la modelo, citando a su pastor, y de paso hizo una profunda reflexión sobre no imponer religiones ni creencias específicas.



“Me resulta difícil seguir algo que no se siente bien en mi corazón. ¡Me encanta leer Los Upanishads, El Dao, Un Curso En Milagros, La Biblia! Y elijo en quien poner mi corazón, en quién basar mis acciones, elijo lo que mi espíritu recibe con amor y sin duda alguna, Jesucristo”, comentó la exreina de belleza. “En un mundo donde los idiomas y las culturas nos hacen tan diversos, forzar una creencia específica sobre las personas estaría limitando su capacidad de encontrar a Dios en sí mismos y en todo lo que nos rodea”, dijo la venezolana.

“He compartido en el pasado mi curiosidad natural de profundizar, y más aún, buscar respuestas, y esto ha sido lo que me mantiene inspirada y evolucionando espiritualmente. Las personas creen en cosas diferentes, algunas personas pueden no compartir lo que creen porque tienen miedo de perder su lugar en la sociedad, otras personas encuentran su lugar en la sociedad solamente al hablar y compartir lo que creen. La sociedad que nos aleja de ser lo que realmente somos no es a la que queremos pertenecer, entonces, ¿por qué seguir haciendo esfuerzos para encajar en un pequeño conjunto cuando somos tan increíblemente grandes?”, manifestó Dayana, al tiempo que insistió en respetar creencias distintas.



“Hay respeto cuando nos encontramos con un creyente que difiere de nuestros pensamientos, y debe apreciar el conocimiento de que, al verlo desde la perspectiva general, todos estamos hablando del poder más elevado de todos, Dios. Amo y aprecio la naturaleza, el universo, toda la creación, así que estoy tan interesada en saber cómo apareció todo aquí. ¿Cómo fue posible y sigue siendo todo esto?”, advirtió la ex Miss Universo.

“Somos libres de decidir a quién queremos servir y qué significaría eso para nosotros y nuestros seres queridos. Tememos a Dios cuando buscamos conocerlo y cuando entendemos sus acciones”, concluyó la reina latina.