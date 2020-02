Taliana Vargas, virreina en Miss Universo, entregada como mamá: ¿cómo luce hoy la Miss Colombia?

View this post on Instagram

La mejor terapia, besos besos y más besos! Besan mucho a sus hijos? No se como lo logra pero sus besos me llenan TODA el alma!! ( ignoren la voz de mi mamá 🤣) claro que tienen razón, mi hija es tan recochera que le decimos triqui traqui y si parece reina del carnaval de Barranquilla.. 😅 😍