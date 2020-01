Laura González: la modelo que casi pierde el ojo por procedimiento estético: VIDEO

La vanidad muchas veces suele pasar una factura demasiado alta, y esta vez fue una reconocida modelo colombiana, quien sufrió las consecuencias de querer lucir más guapa, por no haberse asegurado bien de lo que estaba poniendo en una parte muy sensible de su cuerpo.

La joven, quien saltó a la fama tras participar en el reality show Protagonistas de telenovela, confesó en un sentido video compartido en su cuenta de Instagram, que se dañó gravemente la córnea de uno de sus ojos por aplicarse sin ninguna supervisión médica un tratamiento supuestamente para alargar las pestañas.

La colombiana apareció en el video luciendo un parche que le cubría el ojo afectado, y confesó que adquirió el producto en una tienda cualquiera, sin medir las consecuecias que aplicárselo.

“Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a ustedes… anoché compre este producto para alargar las pestañas y me fui a dormir. Cuando me levanté no podía ver, veía pero borroso (…) y a las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba, era horrible. Nunca en la vida había sentido un dolor así“, dijo la modelo.

“Cuando fui al doctor, la doctora que me atendió me dijo: te destrozaste la córnea en un 99% y ahora debo estar en un tratamiento por un mes para que no se me convierta en una enfermedad peor”.

Laura dijo además que siempre es mejor buscar ayuda médica, pues ella trató de mejorarse por su cuenta y se empeoró. “No se automediquen, por favor, eso es lo peor que uno puede hacer”.

Y más allá de quere comparti su historia para contarle a sus seguidores su experiencia, la modelo dijo que lo hizo motivada con la idea de que otras personas escuchen su caso y tomen mayores precauciones a la hora de usar productos en su cuerpo.

Irónicamente Laura mencionó que es una mujer súper cuidadosa que rara vez cae ante procedimientos o fórmulas que no estén bien patentadas, pero dijo que así como le pasó a ella le puede ocurrir a otras chicas, por lo que les pidió ser muy responsables con ese asunto.

Laura dijo que la vanidad no puede poner en riesgo la salud y la seguridad de nadie.

Tras compartir su testimonio, la modelo ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus miles de fieles seguidores.