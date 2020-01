Top 5: Noticias interesantes -29 de Enero de 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con la denuncia de Selena Gómez sobre el abuso que sufrió con Justin Bieber, lo que ha do mucho de qué hablar.

Asimismo los ensayos de J.Lo para el Super Bowl que aumentan la expectativa ante el evento deportivo se roban titulares, al igual que el nuevo episodio en la pelea de los hijos de José José por la herencia del cantante.

Si quieres enterarte de estas noticias en mayor detalle, sigue leyendo:

1. Selena Gómez denucia abusos de Justin Bieber

Selena Gomez Says She Was Emotionally Abused by Justin BieberIn a new interview with NPR, the singer talks about her new album and reveals she felt emotionally abused by her ex, Justin Bieber. 2020-01-28T13:12:19.000Z

Durante muchos años el mundo del entretenimiento no paraba de hablar del noviazgo que por casi ocho años sostuvieron Selena Gómez y Justin Bieber, y aunque esa relación es un periódico de ayer y el cantante ya es un hombre felizmente casado,la cantante dejó a muchos seguidores con la boca abierta, tras hacer una fuerte denuncia contra su ex.

La artista manifestó que sintió que en esa relación sentimental fue abusada emocionalmente.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos”, dijo Selena a Weekend Edition Sunday de NPR.”Creo que es algo de lo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo (…) estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto”.



2. Hija de José José arrecia lucha por herencia del cantante

Han pasado ya cuatro meses desde el fallecimiento de José José y aunque la pelea entre los hijos del cantante había estado bastante tranquila, las diferencias entre los hermanos volvieron a ponerse de manifiesto y nuevamente llegaron a la prensa, pues la lucha por la herencia del cantante se ha intensificado.

Así lo dijo Marysol Sosa, quien explicó que los litigios alrededor del tema están avanzando.

“Estamos precisamente viendo qué onda con los testamentos. Mi papá fue mexicano siempre. (…) de que sigue todo en investigación y siguen procediendo las cosas, pues sí siguen dándose así“, dijo la hija del Príncipe de la canción al programa de televisión Ventaneando.

Allí la hija del cantante volvió a mencionar que espera que al final se sepa toda la verdad sobre la manera en que murió su padre, pero recalcó que por ahora está interesada en que se defina lo de la herencia del artista.

“Yo no es lo primero a lo que voy a pedir en el juicio (la investigación de lo que pasó). Lo que vamos a pedir es la parte del juicio testamentario, porque es lo que sucede y procede a nivel legal cuando fallece el familiar y se encuentra en la situación que estábamos. Entonces me refiero, eso va a venir por añadidura agregó, al tiempo que mencionó que la relación actualmente con Sarita Sosa sigue mal y no se dirigen la palabra.



3. Terremoto de 7,7 grados en Cuba y Jamaica no deja víctimas

Terremoto en el sur de CubaEl reportero Mario J. Pentón habla sobre el terremoto en Cuba de enero 28 de 2020. Lea más: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article239724438.html Más de el Nuevo Herald: Suscríbase: https://bit.ly/2Ez4gUy Twitter: https://twitter.com/elnuevoherald Facebook: https://www.facebook.com/elnuevoherald/ Web: https://www.elnuevoherald.com/ 2020-01-28T21:17:23.000Z

Este martes autoridades sismológicas reportaron un fuerte terremoto de 7,7 grados en la escala de Ritchter que azotó varias islas de El Caribe, entre ellas Cuba y Jamaica.

Por fortuna, a pesar de lo fuerte que fue el sismo, no se reportaron víctimas mortales, en buena parte porque según el Servicio Geológico de Estados Unidos el epicentro habría sido en aguas intermedias entre las citadas islas con una profundidad de 10 kilómetros.

El lugar exacto del sismo fue originado a unos 120 kilómetros de la llamada Costa de Lucea.

Una vez registrado el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos, lanzó una amenaza de tsunami en las Islas Caimán y se levantó una alerta en Cuba, Jamaica y México, pero minutos más tarde se desestimó.



4. Fernando Colunga revela que a sus 53 años no descarta ser papá

Fernando Colunga envía mensaje a su yo del pasado en Un Nuevo Día Telemundo 22.01.2020 2020-01-27T10:21:03.000Z

Fernando Colunga ya tiene 53 años, y aunque su vida privada siempre ha sido todo un secreto y a su edad todavía no ha consolidado un hogar, al menos que se conozca, el actor sorprendió al revelar que sí le gustaría ser papá.

El mexicano se sentó a hablar con Telemundo y dijo que aunque debido a su agitada carrera siemore está cambiando de prioridades en su vida personal, el tema de los hijos no lo descarta.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas“, dijo el actor al programa Un nuevo día. “Pero todavía estoy en tiempo”, agregó, diciendo que la persona que lo conquiste debe ser muy especial.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre”, dijo.



5. Jennifer Lopez entregada en cuerpo y alma para el Super Bowl

El mundo entero sigue a paso los preparativos para el Super Bowl del domingo, donde el San Francisco 49ers y los Chiefs se disputarán el campeonato de fútbol americano, y Jennifer López está entregada en cuerpo y alma a los ensayos para ofrecer un número inolvidable en la mitad del juego.

Así lo dejó ver la Diva de El Bronx a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías del arduo trabajo que está realizando en Miami con extenuantes jornadas.

Y en medio de sus ensayos, J.Lo compartió que recibió una tierna visita. Su hijita Emme fue hasta allí para alegrarle un poco el rato, y la cantante compartió su emoción en su Instagram, con una tierna foto junto a la pequeña.

“Me encanta cuando Lulu me visita en los ensayos dijo la cantante sobre la imagen que publicó y que causó sensación.