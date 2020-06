Noticias de reinas -Junio 2: Miss México, Sofía Aragón, se vuelve un angelito ¿de VS?

View this post on Instagram

Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida ☀️🦋 . Feliz feliz inicio de semana!!! Hoy despierto y lo primero que veo es este edit, y no puedo mentir.. me encantó 😍♥️ No solo porque me encanta ver la creatividad de las ediciones, dibujos e ilustraciones que me hacen, (lo cual siempre me hace el día☀️😅)… sino porque en esta, me ponen alas 🦋♥️ y son justo así las alas que yo he imaginado que me han llevado a volar ✨✨ . Gracias infinitas @abrahamdejesusgomez ♥️ te quedó increíble!!! 🦋🦅