Noticias de Reinas – Junio 3: Dayanara Torres tiene un dolor inmenso por sus hijos

View this post on Instagram

Aquí sentados en su carro en el 2018 escuchando música y riéndonos… tenemos la mejor relación Madre e Hijo que conozco. Quizás es q somos tan parecidos en nuestra forma de ser, tranquilos, nos gustan las mismas cosas, nos encantan las mismas películas, mismo sentido del humor, dibujamos para desconectar… . Verlo mudarse a NY para su nueva vida en College me inflo el corazón de orgullo, aunque me entró una pajita en el ojo… 🥺 . Sé que estos tiempos han sido difíciles para todos (unos mucho más que otros y se lo agradecemos infinitamente). Cualquiera que sea la enseñanza de este capítulo en la vida de todos alrededor del Mundo quizás nunca la entenderemos… . Pero estoy tan AGRADECIDA de tenerlo en este tiempo indefinido conmigo, con su hermanito que tanto lo extrañaba y que de la noche a la mañana su vida le cambió al ya no tener a su mejor amigo, su partner, quien ha sido su compañía desde que abrió sus ojos a la vida! Ya no tenia a su hermano mayor junto a el. . SEAMOS AGRADECIDOS 🙌🏻 Tenemos salud, aprendiendo de este nuevo normal, dedicando tiempo para nosotros, para respirar, meditar, para aprender a hacer cosas nuevas, para organizar el revolu que todos tenemos en alguna esquina y queremos olvidar, conectar con la familia mas que nunca (yo hablo con mi mamá que está con Jinny en Miami TODOS los días mientras las dos Cocinamos) y Agradezco mas que nunca por la tecnología por hacernos sentir más unidos! Con mis zoom weekly meeting con mis amiguitas🍷 . Y no sé si seré egoísta en estos momentos pero Agradezco que todo esto me trajo a Cristian de regreso a mi lado, para reír, cocinar, fregar, sembrar, apretar con abrazos tan fuertes que no quiero soltar…. aunque sea solo por un rato más hasta que todo vuelva a la normalidad… . Nadie sabe hasta cuando… Pero hasta entonces… me aprovecho!🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️💁🏻‍♂️ . Soy Agradecida y mas Feliz que nunca por tener a mis dos nenes aquí conmigo, como antes… WE ARE A FEARLESS TEAM . 💃🏻P.S. ahora los dejo q me cayeron dos pajitas en los ojos… Que pasen un maravilloso Sábado! #MomOfBoys #MyBoys #Boys #LosNenes #MiNenesMiTodo #MiFamilia #Family #Pamilya