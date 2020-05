Murió June Bernicoff: ¿cómo murió la famosa estrella de los reality?

El mundo de la televisión se vistió de luto, luego de conocerse que June Bernicoff, quien apareció en la exitosa serie Gogglebox, de Canal 4, murió a los 82 años.

La productora ejecutiva de la serie, Tania Alexander, confirmó la noticia en Twitter, a través de un sentido mensaje.

“Estamos profundamente tristes de anunciar que June Bernicoff, la amada mujer de Gogglebox, falleció a los 82 años, el 5 de mayo en su casa con su familia después de una breve enfermedad. Como la primera pareja en ser elegida para Gogglebox en 2013, June y su esposo León fueron una gran parte del éxito del programa. Su calidez, ingenio y personalidades contrastantes los llevaron a ser famosos en la nación en el transcurso de las primeras 10 series”, dijo Alexander en su red social.

So sad to hear of June Bernicoff's passing. @LeonAndJune were stand out stars of my favourite show @C4Gogglebox. May she rest in peace. 💕😥 pic.twitter.com/82K6LmYelV — Vicki McCarthy (@VickiMcCarthyFM) May 8, 2020

Channel 4 también emitió una declaración en nombre de la familia de la actriz que agregó: “Nuestros pensamientos están con la familia de June: Helen e Ian, Julie y Marc, y sus queridos nietos Frances, Sam y Faye. La familia quisiera pedir privacidad en este momento triste, pero quisiera agradecer al personal del hospicio que los apoyó y cuidó a June tan maravillosamente y con tanta compasión en sus últimas semanas”.

Bernicoff estuvo casada con su esposo, León, durante 57 años antes de su fallecimiento en 2017. La pareja apareció en el programa juntos entre 2013 y 2017.

Gogglebox's June Bernicoff Opens Up About Life Without Her Husband Leon | This MorningSubscribe now for more! http://bit.ly/1JM41yF Gogglebox star June Bernicoff talks about how she met her husband Leon and describes how her life has changed since his passing. Broadcast on 21/09/18 Like, follow and subscribe to This Morning! Website: http://bit.ly/1MsreVq YouTube: http://bit.ly/1BxNiLl Facebook: http://on.fb.me/1FbXnjU Twitter: http://bit.ly/1Bs1eI1 This Morning – every weekday on ITV from 10:30am. Join Holly Willoughby and Phillip Schofield, Ruth Langsford and Eamonn Holmes as we meet the people behind the stories that matter, chat to the hottest celebs and cook up a storm with your favourite chefs! Dr Zoe and Dr Ranj answer all your health questions, stay stylish with Gok Wan's fabulous fashion, be beautiful with Bryony Blake's top make-up tips, and save money with Martin Lewis. http://www.itv.com http://www.stv.tv 2018-09-21T12:27:21Z

Cuando Brenicoff habló en el programa de Graham Norton después de la muerte de León, ella explicó que su salud estaba disminuyendo rápidamente en sus últimos días. De hecho, no estaba lo suficientemente bien como para filmar su show final.

Absolutely heartbroken to tell you that our beloved June Bernicoff passed away on Tuesday following a short illness – it was not related to Covid-19. June & Leon were the #Gogglebox originals & a huge part of the show’s success. I adored them both. Big kiss June darling ❤️ pic.twitter.com/3yi3qdohiQ — Tania Alexander (@Tanialalexander) May 8, 2020

“No había estado muy bien durante el fin de semana, y le sugerí que no lo hiciera”, admitió. Pero León estaba decidido a no decepcionar a los fanáticos, y le dijo a su esposa: “¡Estoy sentado aquí en mi jersey de Navidad esperando para entretener a la nación!”.

Bernicoff también le dijo a Norton que León fue optimista hasta el final, y le prometió que estaría en la próxima temporada del programa.

Después de la muerte de León, Bernicoff le dijo a The Mirror que dejó de ver la televisión, porque le recordaba a su esposo.

Bernicoff recibió una gran cantidad de amor de los fanáticos en las redes sociales.

Después de la muerte de León, Bernicoff publicó un libro titulado “Leon & June”. Un extracto dice: “Todavía veo Gogglebox todas las semanas. En cierto modo, aunque ya no formo parte del programa, Gogglebox sigue siendo una gran parte de mí. Estar involucrada en el programa tan tarde en nuestras vidas, nos proporcionó una gran cantidad de placeres inesperados”.

Tanto León como June fueron de los favoritos de los fanáticos en el programa de Channel 4.

Leon and June: Our Story: Life, Love & Laughter by Gogglebox's June Bernicoff'Leon often said he'd like to write our story. Now, I'll do it for him.' As founding cast members of hit television show Gogglebox, Leon and June won the hearts of a nation with their warm humour and unending love for each other. When Leon sadly died at Christmas 2017, Gogglebox viewers were bereft, calling for a state funeral for our national treasure. In this touching memoir she looks back at all of the laughter and love they have shared together; letting us in on the secrets to a truly happy marriage in this wonderful celebration of two lives well lived. Together for 63 years, coming to terms with life without Leon has been a difficult process for June. But the many treasured memories of their marriage will never leave her. From when, aged 18, she first laid eyes on Leon at teacher training college in 1955; their journey to marry when their parents disapproved; happy recollections of 1960s Liverpool; to building a loving home and family together before finding fame as pensioners. Firm favourites of Gogglebox, they were loved for their gentle teasing, Leon's cheeky gags and humorous rants, and June's unerring patience and caring touch. Leon and June have experienced their fair share of highs and lows, but they always got through everything together. As Leon always said, 'As long as June's here, I'm all right.' http://bit.ly/LeonandJune 2018-09-19T11:14:28.000Z

Wales Online escribió: “Fueron los primeros elegidos para el programa y se encuentran entre los más memorables durante sus 10 series, gracias al ingenio agudo de León y a los comentarios sin sentido en objetivos como David Cameron y Nigel Farage, con June ofreciendo un enfoque más medido”.

Hace unos meses, Bernicoff se mudó de su casa de Liverpool. En una “carta de amor” a Liverpool que escribió en diciembre de 2019, dijo: “Puede que me haya mudado de Liverpool en octubre, despidiéndome de la casa donde León y yo nos mudamos poco después de casarnos en 1960, pero es maravilloso saber que la ciudad siempre será parte de mí”.