No vas a creer como lucía Alicia Machado cuando hizo su Primera Comunión: Foto

View this post on Instagram

Mis dos grandes amores mis 👵 abuelas! Hoy es día de nuestros niños 🧒 Ámalos, cuídalos, respétalos, considéralos, apóyalos y comencemos por nosotros mismos por amar a esta niña linda que soy yo! Feliz día del niño yoseph alicia ! #happychildrensday🎈 #Venezuela 🥰🙏🏻☀️ Mi Súper #TBT #Alicia mi abuelita materna y Mi abuelita #Ana mi abuela paterna ! Las amo las admiro las respeto ✊🏻 gracias por darme mis fortalezas En Mi Primera Comunión ! #Maracay #colegiolaconcepcion #venezuela🇻🇪 @mamissolasoficial