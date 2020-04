Murió el cantante Stezo: ¿cómo murió el legendario rapero de los 90?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, esta vez tras conocerse la muerte del cantante Stezo, cuyo nombre de pila era Steve Williams, el icónico rapero y bailarín. Stezo, de 51 años, era mejor conocido por sus exitosos singles de 1989, “To the Max” y “It’s My Turn”.

El triste fallecimiento de Stezo fue confirmado en la mañana de este 30 de abril por su productor y DJ, Chris Lowe, a través de Twitter.

Stezo era originario de New Haven, Connecticut. La prima de Stezo, Dooley-O, también es una famosa figura de hip-hop con sede en Connecticut.

El artista comenzó su carrera como bailarín con el colectivo de hip-hop, EPMD. Más tarde apareció en el video del sencillo del grupo, “You Gots to Chill”. La canción apareció en el álbum de EPMD, Strictly Business. EPMD significaba “Erick y Parrish Making Dollars”.

Después de su partida de EPMD, el DJ de Stezo, Chris Lowe, dijo que había mala sangre entre los dos lados. El resultado fue que Stezo grabó una canción sobre la partida. Lowe le dijo a Unkut en 2008: “Todavía éramos amigos, eso era cuando éramos más jóvenes. Stones Throw consiguió ese material años después y decidió sacarlo. Todos estamos bastante bien ahora: Erick y Parrish están de vuelta en la gira ahora mismo. Hablé con Stezo e hice un disco con Parrish en mi último álbum”.

Stezo se separó del grupo en 1989, cuando firmó su propio contrato discográfico con Sleeping Bag Records. El primer sencillo de Stezo fue “To the Max”, que fue seguido por el álbum Crazy Noise, grabado en el estudio 1212 en Jamaica, Queens en Nueva York.

Paul C. McKasty trabajó en el álbum con Stezo. Además de rapear en el álbum, Stezo también produjo el disco. El álbum alcanzó el número 37 en el Billboard Hot R & B / Hip-Hop Chart.



Peace..this is Chris Lowe STEZO's dj and producer. Thanks for the love and when u can, play a STEZO joint for us

— Chris Lowe (@blklifeapparel) April 30, 2020