Noticias de Reinas -30 de Abril: ¿Miss México se escapó de la cuarentena?

View this post on Instagram

A veces hay que darnos permiso de querer lo que queremos para que lo que queremos llegue ♥️ . . . Extraño esos días donde dábamos por hecho la libertad de salir a divertirnos sin peligro ☹️🥵 que gran lección de vida nos está dando esta pandemia 🌴🦋🌸 . #tb #barbados