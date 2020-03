El cantante Farruko atraviesa por un difícil momento en su vida, luego de revelar a través de sus redes sociales que su hermano Fabián sufrió un terrible accidente. El siniestro fue tan grave, que al ser atendido por los médicos, debieron amputarle una de sus pierna.

Según medios puertorriqueños, como el diario El Vocero, el accidente se registró el fin de semana en la zona de Naranjito.

Y aunque el estado del joven por ahora es estable, pero bastante delicado, el reaggetonero hizo un llamado a sus seguidores para que lo ayuden para una transfusión que necesita el joven de manera urgente.

“Casi lo perdemos. Lastimosamente perdió una de sus extremidades pero lo tenemos con vida que es lo importante y positivo con ganas de seguir luchando”, comentó Farruko en sus redes sociales. “Estamos necesitando donantes de sangre y deben acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras”.

A pesar del doloroso momento por el que atraviesa él y su familia, el cantante boricua dio gracias porque su hermano hubiera podido haber fallecido en el accidente.



Desde que Farruko reveló el accidente de su hermano, ha agradecido el apoyo que sus fieles seguidores le han manifestado y los ha mantenido al tanto de los progresos del joven.

“Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes mi hermano @fabianofficialpr ya despertó y se encuentra fuera de peligro, estable. Les agradezco en el alma la fuerza que nos han dado tanto a mí, a él y a mi familia en este momento tan difícil donde casi lo perdemos”, comentó Farruko.

VídeoVideo related to hermano de farruko sufre accidente y le amputan una pierna: se necesita sangre 2020-03-03T00:43:07-05:00

El músico insistió en la necesidad de sangre, y aprovechó para implorar a su público para que le den una mano en este duro impase.

“Estamos necesitando donantes de sangre!!! Contacte al Banco de sangre de centro médico. Estamos dentro del centro médico al lado de la cafetería el cafecito. Tel: 787 777-3535- Ext 6550,6555. Horario: lunes a sábado de 8 a.m. 5 p.m. Domingo de 8 a.m. 2 p.m. ***Importante. Traer *identificación con foto. *no antibiótico, no medicamentos para ninguna infección *bien alimentados *bien hidratados. Cualquier pregunta nos pueden llamar y se la contestaremos”, dijo el intérprete.

“Gracias!!! por favor decir que es para Fabián Reyes Rosado. Los amo, gracias a todos. La Fe mueve montañas y mi hermano está agradecidos con todos”, agregó el puertorriqueño.



El mensaje más reciente de Farruko, compartido hace unas horas, en la que se aprecia al cantante abrazando a su hermano en el hospital, dice: “Mi sangre aquí estamos llegue a pensar que no te volvía abrazar teamo vamo’ pa’encima terminator @fabianofficialpr Grax a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad”.