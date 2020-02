El mundo de la televisión está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Maura Mandt, la reconocida productora de ESPN, quien trabajó con el canal por mucho tiempo, quien falleció a los 53 años. El vicepresidente ejecutivo de contenido de ESPN, Connor Schell, reveló la triste noticia y describió la muerte de Mandt como “inesperada”.

“Es difícil entender cómo alguien con tanta pasión por la vida podría desaparecer tan repentinamente. Sin duda recordaremos su incesante búsqueda de la excelencia creativa, su coraje para superar los límites y el legado duradero que Maura dejó en el mundo del deporte. Sobre todo, la recordaremos como una verdadera amiga para muchos de nosotros, y la extrañaremos mucho”, dijo el ejecutivo del canal.

Mandt produjo el programa de premios de ESPN, The ESPYs, a través de su propia productora, MaggieVision Productions.

Danica Patrick & Maura Mandt Say 2018 ESPYs Will Have You on the Edge of Your Seat“Extra’s” Renee Bargh caught up with ESPYs host Danica Patrick and executive producer Maura Mandt to find out what’s in store for the show. The women described this year’s award show as a roller coaster ride of action and emotion, promising that, just like a sporting event, fans will be on the edge of their seats. Watch the 2018 ESPY Awards July 18 at 8 p.m. on ABC. 2018-07-18T18:39:55.000Z

La productora comenzó a trabajar en el programa en 1996 como asistente de producción cuando la ceremonia estaba en su cuarto año. En 2002, Mandt fue nombrada productora ejecutiva del espectáculo y también fue una de las creadoras de los X Games.

La compañía de Mandt se hizo cargo de la producción del espectáculo en 2006 y en 2014 fue una de las ganadoras de un Premio Emmy por los cortos de ESPN 30 por 30, “Arthur & Johnnie”. Durante su carrera, Mandt ganó dos Sports Emmy por su trabajo documental.

VídeoVideo related to murió maura mandt: ¿cómo falleció la estrella de espn y marvel? 2020-02-29T15:22:13-05:00

En 2015, el trabajo de Mandt se convirtió en noticia mundial cuando los Premios ESPY otorgaron el Premio Arthur Ashe Courage a Caitlyn Jenner, poco después de su transición.



Mandt defendió la decisión del programa en una entrevista con Sports Illustrated diciendo: “Es muy raro que cuentes una historia que con suerte afecte a las personas y las mueva y tenga un significado y haga una diferencia. Al mismo tiempo, ¿si atrae a la gente de verlo? No vamos a escapar de eso. Toda persona que tiene una causa necesita una plataforma”.

VídeoVideo related to murió maura mandt: ¿cómo falleció la estrella de espn y marvel? 2020-02-29T15:22:13-05:00

Mandt también negó que la decisión de otorgarle el premio a Jenner fuera una estratagema de calificación. “He pasado 20 años trabajando en este programa y lo tomo muy en serio”, dijo.

VídeoVideo related to murió maura mandt: ¿cómo falleció la estrella de espn y marvel? 2020-02-29T15:22:13-05:00

En el libro, “Esos muchachos se divierten: dentro del mundo de ESPN”, está escrito que Mandt fue conocida como “una de las mujeres más duras e influyentes, y una de las trabajadoras más incansables, de cualquier género, para trabajar en la red deportiva”. El libro describe a Mandt otorgando a los Premios ESPY una “nueva energía y mayor poder estelar”.

VídeoVideo related to murió maura mandt: ¿cómo falleció la estrella de espn y marvel? 2020-02-29T15:22:13-05:00

Al momento de su muerte, Mandt estaba produciendo el “Proyecto Marvel Hero”. Según Marvel, el programa trata sobre “jóvenes héroes que están haciendo en sus propias comunidades. Estos niños inspiradores han dedicado sus vidas a actos desinteresados de valentía y amabilidad, y ahora, Marvel los celebra como los verdaderos superhéroes que son”.