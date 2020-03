Murió James Lipton: ¿cómo falleció la estrella de televisión?

El mundo del entretenimiento, y más concretamente el mundo de los cinéfilos, amaneció de luto este lunes, luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de James Lipton, el icónico presentador del famoso programa “Inside the Actor’s Studio”.

El simpático entrevistador murió a la edad de 93 años, y fue su propia esposa, Kedakai Turner, quien confirmó la noticia, en diálogo con el sitio TMZ.

“Hay tantas historias de James Lipton, pero estoy segura de que le gustaría ser recordado como alguien que amaba lo que hacía y tenía un tremendo respeto por todas las personas con las que trabajaba”, aseguró la viuda al referirse a su esposo.

La famosa estrella falleció tras batallar contra un severo cáncer de vejiga.

Lipton se retiró de ser anfitrión del icónico programa en el 2018 y había sido decano emérito de la Actors Studio Drama School de la Universidad de Pace.



Lipton nació en Detroit, Michigan en septiembre de 1926 y era hijo de Lawrence y Betty Lipton, descendientes de judíos de Europa del Este.

Quizás el episodio más famoso del programa se produjo cuando se invirtieron los papeles y Lipton fue el sujeto de una entrevista realizada por el comediante Dave Chappelle. Tal vez ese momento, que te compartimos aquí, quedará grabado en la mente de los seguidores de Lipton como uno de los recuerdos más memorables del maravilloso animador.

Lipton contruyó una carrera sólida también el televisión y cine, y a lo largo de su vida, se volció muy cercano a estrelas de Hollywood, a quienes solía llevar a su programa y ponía en medio de entretenidas entrevistas que mostaron muchas facetas de las estrellas del séptimo arte que ningún otro entrevistador logró en otro tipo de programas

El famoso programa de entrevistas estuvo bajo las riendas del animador entre 1994 y 2018, y durante esos casi 25 años, fortaleció su nombre en los medios.

Lipton entrevistó a innumerables personalidades como Al Pacino, Tom Hanks, Viola Davis, Meryl Streep, Robin Williams, George Clooney y Dave Chappelle, solo por mencionar unos cuantos de su larga lista que superó las 300 estrellas de Hollywood que se sentaron a hablar con él.

Sus entrevistas, hechas delante de una audiencia en vivo, muchos de ellos estudiantes de actuación, quedaron al alcance de los espectadores en plataformas como Youtube, donde se pueden apreciar y disfrutar.

En total, el famoso programa tuvo 22 temporadas, y aunque con su retiro no se acabó, no ha logrado ser igual con el sello y carisma que le ponía Lipton.

El inicio del show “Inside the Actors Studio” fue como un tipo de clase avanzada y fue Paul Newman el prmero en sentarse a hablar con Lipton. En el programa también solíán hacer preguntas los miembros de la audiencia.