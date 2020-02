Murió Paula Kelly: ¿cómo murió la legendaria actriz?

La actriz y bailarina Paula Kelly falleció este 9 de febrero, según informó Broadway World. la estrella del mundo del entretenimiento tenía 76 años y le sobrevive su hija, producto de su matrimonio con Donald Chaffey, quien murió en 1990.

Kelly, una veterana intérprete de Broadway y bailarina profesional, cuya carrera se expandió con éxito al cine y la televisión, nació el 21 de octubre de 1943 en Jacksonville, Florida, pero se crió en la ciudad de Nueva York. Estudió en la Escuela Superior de Música y Arte Fiorello H. LaGuardia, la escuela que más tarde se conoció como la escuela “Fama”, y estudió música en la famosa Julliard.

Después de graduarse, fue miembro de las compañías de danza de Martha Graham y Alvin Ailey. Como actriz de teatro en Broadway, apareció en “Something More”, en 1964, “The Dozens”, en 1969, “Metamorphosis de Ovidio”, en 1971, y “Sophisticated Ladies” de Duke Ellington, en 1981, entre muchos otros títulos.

Rest in Power, Paula Kelly ⭐️ Known for her Emmy nominated work on Night Court & The Women of Brewster Place, Kelly made her Broadway debut in 1964 with the musical ‘Something More!’ She also appeared in The Dozens, Ovid’s Metamorphoses, & Sophisticated Ladies on Broadway. pic.twitter.com/3ia8kkxt94 — Broadway Black (@BroadwayBlack) February 9, 2020

Kelly, quien ganó tres premios NAACP Image Awards, es quizás la más famosa por bailar en la película Sweet Charity en 1969. Interpretó a Helene en el escenario antes de protagonizar la adaptación cinematográfica junto a Shirley MacLaine, Chita Rivera y Sammy Davis Jr.

También protagonizó junto a Richard Pryor en la película, Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling, Bank Robber, en 1993 con los coprotagonistas Patrick Dempsey y Lisa Bonet, y Once Upon A Time… When We Were Colored, en 1995, con Phylicia Rashad. Kelly también apareció en las películas de ciencia ficción, The Andromeda Stain y Soylent Green.





Además de aparecer en numerosas series de televisión como The Carol Burnett Show, Sanford and Son, Police Woman, Hill Street Blues, Golden Girls y Kojak, la estrella trabajó en numerosos programas.

You may recognize her from the movie musical Sweet Charity in which she appeared alongside Shirley MacLaine and Chita Rivera. A true icon in theatre, film, and television, Paula Kelly #YouAreBroadwayBlack 🙌🏽💜✊🏽 pic.twitter.com/7VeNv9eu5t — Broadway Black (@BroadwayBlack) February 9, 2020

Fue la defensora pública Liz Williams en Night Court, que le ganó una nominación al Emmy por Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, y Ginger Jones en Santa Bárbara.

Kelly obtuvo su segunda nominación al Premio Emmy, esta vez como Mejor actriz de reparto en una miniserie o especial, en 1989, por su papel de Theresa, en The Women of Brewster Place.

El cineasta ganador de un premio de la Academia, Lee Daniels, era un gran admirador de Paula Kelly. Eligió la foto de la bailarina como “La foto que más me influyó” para la revista TIME en 2016.

Daniels escribió: “Cuando era niña, esta foto de la divina Paula Kelly me inspiró a ir al cine a ver Sweet Charity. Nunca en mi vida había visto tanta elegancia, talento crudo y honestidad impresionante en la pantalla. Ella es una heroína desconocida y la razón por la que estoy aquí”.

The Women of Brewster PlaceNo Copy Right Intended For Entertainment purposes only 2012-01-20T22:10:50.000Z

En 1969, un año después de realizar “Chitty Chitty Bang Bang” en la ceremonia de los Premios de la Academia, Kelly apareció en un número de la revista Playboy. La sesión fotográfica, tomada por el fotógrafo Lawrence Schiller, fue innovadora porque fue la primera vez que la revista incluyó vello púbico en una foto.

Kelly continuó bailando, actuando, cantando y actuando hasta que se retiró de la industria en 1999. Su último crédito televisivo, según su página de IMDB, fue un papel protagónico en Any Day Now en un episodio titulado “Family is Family”, protagonizada por Annie Potts y Lorraine Toussaint.