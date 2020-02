Murió el actor Orson Bean delante de su esposa: ¿cómo fue la tragedia?

El actor Orson Bean, cuyo nombre real era Dallas Frederick Burrows, fue atropellado trágicamente por un automóvil el viernes pasado, en hechos ocurridos en la ciudad de Venice, en California, según lo dio a conocer el sitio TMZ. El histrión tenía 91 años de edad.

La policía le dijo al medio de comunicación que Bean supuestamente estaba haciendo jaywalking cuando fue frenado por un vehículo y luego fue atropellado por otro automóvil que se aproximaba. La policía informó que murió en el lugar.

Actualmente están investigando si la colisión fue o no criminal o accidental. Según ABC 7, ambos conductores permanecieron en el lugar y cooperaron con la policía.

La policía fue llamada alrededor de las 7:35 p.m. hora local a la cuadra 700 de Venice Boulevard, entre Shell Avenue y Pisani Place, que se encuentra justo en frente del Pacific Resident Theatre, donde tanto Bean como su esposa, Alley Mills, con quien se casó en 1993, eran miembros de la compañía.

Bean estuvo casado con su primera esposa, Jacqueline de Sibour, cuyo nombre artístico era Rain Winslow, de 1956 a 1962. Tuvieron una hija juntos, llamado Michele. Luego se casó con la diseñadora de moda Carolyn Maxwell en 1965, con quien tuvo tres hijos: Max, Susannah y Ezekiel. Se divorciaron en 1981.

Mientras Bean acumuló más de 100 apariciones en televisión y cine a lo largo de su carrera, su tercera esposa, Allie Mills, también fue una actriz exitosa. Quizás fue mejor conocida por su papel en la exitosa serie de televisión, The Wonder Years, donde interpretó a la matriarca, Norma Arnold, de 1988 a 1993. La serie también incluía a Fred Savage, Olivia d’Abo y Jason Hervey, como sus hijos ficticios. El actor Dan Lauria interpretaba a su esposo.



Mills protagonizó junto a Bean, como Marjorie Quinn, la serie de televisión, la Dra. Quinn Medicine Woman y la telenovela, The Bold and the Beautiful, como Pamela Douglas de 2006 a 2019.

Bean estaba haciendo lo que amaba, con la persona que amaba, justo antes de su muerte. La pareja actuó en la obra “Bad Habits” en el Teatro Ruskin de Santa Mónica, California.

En la reseña de Broadway World de “Bad Habits”, se lee: “Mills y Bean parecen saber cómo presionarse mutuamente … Varias escenas entre ellos dos son totalmente entretenidas y, sin duda, seguirán siendo un verdadero atractivo para atraer al público a veros juntos en el escenario. Pero es su verdadera afinidad por sus personajes, así como entre sí, lo que brilla durante cada uno de sus diálogos y argumentos”.

Bean y Mills también coprotagonizaron las obras de teatro “Candida”, “There’s One in Every Marriage” y “Hogan’s Goat” en el Pacific Resident Theatre.



Nacido el 22 de julio de 1928 en Burlington, Vermont, después de servir a su país con el ejército en Japón, ocupado de 1946 a 1947, Bean comenzó a recorrer clubes de comedia en la ciudad de Nueva York, lo que impulsó su carrera en el teatro.

Bean apareció en numerosas obras y recibió un Premio Tony al Mejor Actor Destacado en un Musical por “Subways Are for Sleeping”. Su coprotagonista, Phyliss Newman, también se llevó el Tony como Mejor Actriz Destacada en un Musical.